V letu 2022 nas čaka drugi Jezusov prihod, trdi izraelski rabin

Izraelski rabin Yosef Berger trdi, da se svetopisemska prerokba Balaama, ki pravi, da se bo pred prihodom Mesije pojavila nova zvezda, ujema z astronomskim dogodkom, ki ga znanstveniki napovedujejo za 2022. Čeprav Judje ne verjamejo, da je Jezus Mesija, so nekateri kristjani rabinovo napoved že vzeli kot dokaz, da se bo drugi Jezusov prihod zgodil leta 2022.

»Vidim ga, a ne zdaj; gledam ga, a ni še blizu. Iz Jakoba bo prišla zvezda; iz Izraela se bo dvignilo žezlo. Zdrobilo bo čelo Moaba, lobanje ljudstva Setha.« (24:17)

Rabin grobnice kralja Davida na gori Sion je za Breaking Israel News citiral tudi rabina Mojzesa Majmonida, znanega pod kratico Rambam, najpomembnejšo avtoriteto Tore iz 12. stoletja, čigar sodbe se še vedno uporabljajo kot podlaga za večino judovskega prava. »Rambam prinaša verz o zvezdi, ki se pojavlja kot dokaz, da bo nekega dne prišel Mesija,« je povedal rabin Berger.

Med drugim je rabin Berger prepričan, da je novi koronavirus ena od številnih 'svetopisemskih nadlog', ki kažejo na konec dni v biblijski Stari zavezi. Trdi, da je izbruh smrtonosne bolezni reinkarnacija kuge, ki je prizadela Egipt pred eksodusom. Po judovski tradiciji se bo namreč pred Mesijo pojavilo deset nadlog. »Vsi čudeži se bodo znova pojavili, vse kuge, celotna zgodba, v vsej svoji bolečini in vsej svoji slavi,« pravi rabin Berger.

Astronomski pojav, ki se bo zapisal v zgodovino

Nova zvezda, ki naj bi se pojavila leta 2022 v blisku svetlobe, imenovane nova, bo šest mesecev najsvetlejše nebesno telo, vidno na nočnem nebu. To bo prvič v zgodovini, da bo astronomski dogodek te vrste viden s prostim očesom.

Za 15. marec 2022 ga je napovedal Larry Molnar, profesor astronomije na Calvin University v Michiganu, ki pravi, da bo to zagotovo nekaj nenavadnega. Gre namreč za dvojno zvezdo ali dve zvezdi, ki krožita okoli osrednje točke. Njun trk naj bi sprostil toliko svetlobe, kot je sprosti Sonce v svoji celotni življenjski dobi. S trkom naj bi tako nastala nova zvezda, rdeča nova. Svetlost zvezde se bo povečala za deset tisočkrat, zaradi česar bo šest mesecev ena najsvetlejših točk na nebu, nato pa bo zbledela in ostala kot manjša pika na nebu.

Ira Machefsky, amaterski astronom s 60-letnimi izkušnjami na tem področju, pozorno spremlja zgodbo. Za Breaking Israel News je opisal občutljivo ravnovesje med znanostjo in vero. »Nebesa, še posebej edinstveni pojavi, kot je ta nova, so manifestacija božjega razuma. In to je treba v judovstvu razumeti na poseben način,« je opozoril Machefsky. »Astronomija in astrologija sta v judovskem misticizmu pomembni vedi, saj Bog deluje skozi naravo. Hkrati pa je izraz za čaščenja poganskega malika avodat cochavim o'mazalot (služiti zvezdam in znamenjem). Res je neverjetno, da lahko astronomi to napovejo, ko še pred nekaj leti o tem nismo nič vedeli, dokler se zvezda nenadoma ni pojavila. Znanost nam je omogočila, da sodelujemo v božjih naravnih procesih,« je dejal Machefsky.

Za opazovalce zvezd bo nova vidna kot del ozvezdja Labod na severni nebesni polobli.