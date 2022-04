V laseh je naša moč

Jogiji pravijo, da so lasje darilo, saj nam pomagajo dvigniti energijo kundalini, kar spodbuja vitalnost, intuicijo in spokojnost, ter da so kosti čela porozne in sodelujejo pri prenosu svetlobe v češariko, kar vpliva ne delovanje možganov, ščitnico in spolne hormone. Rezanje konic s čela po drugi strani ovira ta proces.

Jogi Bhajan tako pravi: »Naravna rast las spodbuja spomin, fizično energijo, vzdržljivost in potrpljenje, s striženjem pa vse to izgubimo, saj telo porabi ogromno energije in hranil, da spet zrastejo. Lasje so antene, prek katerih kanaliziramo sončno energijo oz. prano. Približno tri leta od zadnjega striženja traja, da se oblikujejo nove antene na konicah.« Priporoča, da podnevi stisnemo lase v figo na vrhu glave ter jo zvečer razpustimo, kar napolni avro z energijo in spodbuja češariko. Čez dan lasje namreč vsrkavajo sončno in ponoči lunarno energijo, spenjanje in spuščanje pa pomagata pri tem. »Razcepljenih konic ne strižemo, da ne uničimo svojih anten, raje jih namažemo z mandljevim oljem čez noč in zjutraj speremo. Prav tako občasno sedimo na soncu in pustimo, da umiti, mokri lasje vsrkajo vitamin D.«

Lase naj bi umivali na 72 ur ali pogosteje, posebno po čustveno napornih situacijah. Češemo se z lesenim glavnikom, da spodbudimo cirkulacijo in ne nastaja statična elektrika, zaradi katere lasje izgubljajo energijo. »Večkrat jih počešemo nazaj, naprej, na eno in drugo stran glave, saj nas to poživi in utrujenost mine, ženske pa naj bi s tem ritualom dvakrat na dan ohranjale mladost, zdrav menstrualni ciklus in dober vid,« pravi.