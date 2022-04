V krizi je ključno umiriti um

Guruji pravijo, da bi bila lahko formula za preživetje v današnjem turbulentnem svetu naslednja: začeti moramo pri sebi, ne pustiti, da na nas delujejo negativni vplivi od zunaj, slediti moramo namenu svoje duše po najboljših močeh, se truditi biti srečni in optimistični, hkrati pa se zanesti nase in na svojo sposobnost, da se izvlečemo iz vsake težavne situacije, in biti prepričani, da smo in bomo dobro. Poleg tega moramo v vseh okoliščinah ostati čim bolj mirni. Dolgotrajna sreča je povezana z mirnim umom. Nemirni um teži k temu, da pade v nesrečnost, ker komplicira, vidi napol prazen kozarec in slabo plat medalje itd. Ko doživljaš občutek miru, pa te podpirajo pozitivne misli, sočutje do drugih in optimističen pogled.

Če temu dodamo karmične vplive, lahko rečemo, da slabša ko je naša karma, težji bodo izzivi, vendar pa to ne pomeni, da je naše življenje zato bolj nesrečno, samo v preteklosti smo ustvarili več negativne karme, zato se bomo srečevali s težjimi izzivi. A na tem mestu se začne naša izbira, ali jih bom premagovali z mirnim, srečnim, zadovoljnim umom ali bomo obupali. Dalajlama namreč vedno pravi: »Nikoli ne obupaj!«

Pomembno je torej ostati miren v sebi in srečen ne glede na trenutne okoliščine. Zavedati se moramo, da imamo na globalni ravni še vedno dovolj vsega za življenje, po drugi strani pa lahko sodelujemo pri akciji, ki prinaša več družbene pravičnosti. Lahko razumemo, da moramo v času nižanja financ vsi prispevati k reševanju položaja. Toda vsi bi bili pripravljeni sodelovati, če bi prispevali in dobili enako. Pri tem guruji poudarjajo, da je treba tudi stavkati in protestirati s pravo motivacijo – če to počnemo iz sovraštva, zagrenjenosti in nezadovoljstva, je namreč čisto drugače, kot če je naš cilj spreminjati reči in doseči družbene spremembe, če imamo vizijo za pravi namen, tako kot na primer Gandhi.