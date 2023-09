V čem boste uspešni in kje se lahko zaljubite

Glede na to, kje so naši glavni planeti, lahko predvidimo, kje se nam bo v življenju več dogajalo, na katera področja bomo usmerjeni. Sonce v določeni hiši kaže, na kaj smo ponosni, na katerem področju izražamo svoj posebni talent, na katero področje je usmerjen naš oče ali mož, kje smo lahko uspešni, človek, stvar, področje, ki ga hiša predstavlja, je Sončeve narave (pri ljudeh kaže moško osebo), kaže tudi, kje smo spoštovani.

Luna v določeni hiši razkriva, kje smo občutljivi, ranljivi, nežni in potrebni pomoči. Ljudje, stvari in področja življenja, ki jih simbolizira hiša, so obarvani z energijo Lune (pri ljudeh kaže žensko osebo). Kaže področje življenja, na katero je usmerjena žena in/ali mati, na katero področje smo čustveno navezani, od njega bolj odvisni, kje nas vodijo občutki, čustva.

Hiše kažejo področja življenja. FOTO: Vchal/Getty Images

Merkur v določeni hiši razkriva, kaj nas zanima, o čem razmišljamo in govorimo. Opisuje ljudi, stvari in področja življenja, ki jih povezujemo s to hišo (mlajše ljudi, ki so radovedni), kaže, s kom se veliko pogovarjamo (ljudje, ki jih predstavlja določena hiša), medtem ko Venera v določeni hiši opisuje področje življenja, stvari, ljudi, vezane na hišo, v kateri je (stvari so tam lepe, prijetne, barvne, rožnate; ljudje so prijazni, uglajeni, lepi, simpatični, pogosto ženske, lahko so nadarjeni za umetnost, Venerine narave). Kjer je Venera, tisto imamo radi, nam je v veselje in zabavo, tisti ljudje so nam naklonjeni, nam vračajo ljubezen, darila, od tistega področja imamo koristi. Opisuje tudi kraj ali čas, ko se zaljubimo (v 9. hiši ljubezen v tujini ali v času študija) in kje smo ljubljeni (če je v 4. hiši, smo ljubljeni doma).

Mars v določenih hišah pokaže, da se moramo na tistem področju in s tistimi ljudmi boriti, aktivno ukvarjati. Ljudje, ki jih določena hiša predstavlja, so bolj borbeni, športni, energični, jezljivi, neustrašni, močni, mišičasti, podjetni, najpogosteje moški (Mars v 3. hiši – energični brat), stvari so bolj robustne, hitre, močne, športne, kovinske, uporabne (Mars v 4. hiši – uporabna hiša ali delavnica v hiši, Mars v 3. športni avto), na tistem področju smo neučakani, nimamo potrpljenja.

Jupiter v določeni hiši kaže, na katerem področju imamo največ sreče, podpore in možnosti za razvoj. Ljudje, stvari, področja (ki jih hiša, v kateri je Jupiter, označuje) so Jupitrove narave, ljudje so malo starejši, na poziciji, s katere nam pomagajo, bogatejši, lahko tujci, profesorji, razgledani in izobraženi, materialno nam koristijo. Stvari so velike, iz tujih dežel. Jupiter pokaže tudi, s čim lahko zaslužimo, najdemo smisel in razvoj.