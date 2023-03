Ustvarite si dobro karmo

Če oddajate pozitivno energijo, se bo vrnila. Enako velja za negativno. Ljudje, ki živijo na avtopilotu in se ne zavedajo, da z mislimi ustvarjajo svojo resničnost, dobijo enkrat dobre in drugič slabe dogodke. Dobro karmo lahko spodbudite, če govorite po resnici. Ko se zlažete, odprete možnost za to, da se v vašem življenju pojavi nekdo, ki vam bo lagal in spletkaril za vašim hrbtom. Če boste iskreni do drugih, bodo tudi drugi do vas, hkrati pa boste živeli odkrito in pošteno, ne pa nenehno skrivali sledi svojih izmišljevanj. Vse, kar počnete, počnite z jasno namero, kaj želite doseči. Sledite svojim ciljem in dajte vse od sebe, da jih dosežete. Vesolje vas bo podprlo in vam poslalo ljudi in priložnosti, ki se bodo ujemale z vašimi željami. Če pomagate drugim, boste tudi sami prejeli pomoč, ko jo boste potrebovali.

Poleg dobre karme vam pomoč prinaša tudi dober občutek o sebi. Ko gre vse narobe, sedite in umirite um. Osredotočite se na mir in pozitivne misli, ki bodo ustvarile pozitivne rezultate. Ko ste zmedeni, je večja možnost, da boste ustvarili slabo karmo, saj blokade v vašem srcu in glavi ustavljajo energijski pretok. Povežite se s svojim višjim jazom in sprostite energijo. Življenje se odvija v ciklusih dajanja in prejemanja, kar pomeni, da več dobite, če več dajete.