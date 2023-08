Ustavite negativna prepričanja

Ko boste spoznali, da prihodnost ni vnaprej določena in da imate nadzor nad svojim življenjem, se boste osvobodili negativnosti. Vsakokrat, ko se začnete zavedati, da razmišljate negativno, najprej prevzemite nadzor nad dogajanjem. Dalajlama pravi: »Ko mislite, da so za vse krivi drugi, boste trpeli. Ko spoznate, da vse izvira iz vas, pa boste pomirjeni in srečni.«

Znebite se občutka, kaj se vam je pripetilo v zunanjem svetu, in prepričanja, da ste nemočna žrtev. Nato negativne misli zamenjajte s pozitivnimi. Seveda zahteva vajo, predanost in zbranost, da vidite svet kot poln priložnosti, ne pa da ves čas razmišljate, kaj vse gre lahko narobe. Ko se zalotite pri napačni misli, jo takoj zamenjajte. V tretjem koraku vizualizirajte pozitivno situacijo, poslušajte intuicijo, ustvarite si novo resničnost najprej v mislih, nato pa se bo odrazila tudi navzven, v vašem življenju.

Vaša pozitivna energija bo kot magnet pritegnila prave ljudi, stvari, dogodke, kar bosta spremljala sreča in notranji mir. Uživajte v zadovoljstvu in obilju, ki si ju zaslužite.