Usoda in svobodna volja

Večina duhovnih učiteljev se strinja, da imamo kljub začrtani poti, ki jo lahko primerjamo s širokim tokom reke, tudi možnost samoodločanja – od nas je npr. odvisno, kako hitro bomo plavali, pri katerem bregu, kateri plavalni slog bomo izbrali itd. Usoda je namreč nezavedni notranji zemljevid, ki smo ga osnovali kot duša pred rojstvom.



Tudi z bodočim zakoncem smo se dogovorili, da se bomo v določenem trenutku srečali z njim in ga pritegnili, kar je zapisano na zemljevidih obeh. Hkrati ima tudi skupni otrok svoj zemljevid in čaka, da bosta oče in mama postala par. Toda o tem, kaj bo, ko srečate tega človeka, odloča vaša svobodna volja. Od vas je odvisno, ali se boste ob srečanju s sorodno dušo spustili v odnos z njo ali ne.



Sile usode so torej ves čas uravnovešene z močjo svobodne volje, skozi življenje pa nas vodi nezavedni notranji zemljevid, ki se odraža tudi v astrološki karti. Statistično so dokazali, da se otroci pogosto rodijo v enakih planetarnih okoliščinah kot starši, kar sicer drži samo za naravne porode. Če je porod izzvan, povezave ni. Človeški možgani namreč, podobno kot antena, pravijo guruji, zaznavajo Zemljino magnetno polje in vplive planetov. Posledično naj bi tudi zarodkovi in materini možgani prepoznali planetarni signal za pravi čas rojstva, kar povzroči sproščanje hormonov, ki sprožijo popadke.



Astrologi poleg tega ugotavljajo, da se iste teme pogosto ponavljajo v kartah družinskih članov. Lahko gre za vzorec strogega, hladnega, tiranskega očeta in moža pri ženskah, zlorabo, čustvene manipulacije, pogosto je v kartah izpostavljen isti planet ali sorodniki sprožajo problematiko drug drugemu. Velik odstotek mater in otrok se rodi v istem astrološkem znamenju oz. imajo ascendent, Sonce, Luno ali vladarja ascendenta tesno povezane. Nobeno naključje ni torej, v katero družino se rodimo in kdaj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: