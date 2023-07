Usmerjanje pozornosti: Če želimo spremembo, zamenjajmo fokus

S svojim fokusom potrjujemo usodo na energijski ravni, pravijo guruji. Če smo nenehno osredotočeni na materialni svet, smo v začrtani liniji usode, ki jo lahko tudi astrologi preberejo iz naše karte, a ne zavedamo se, da lahko vse spremenimo samo s pomikom pozornosti v energijski svet. Kvantna fizika pravi, da obstaja ogromno različic resničnosti, od katerih je samo ena manifestirana, mi pa lahko pridemo v polje vseh teh različic, samo če usmerimo fokus v energijski svet.

Naše delovanje je namreč vedno povezano s stopnjo naše energije. Če delujemo na materialni ravni in se nenehno bojimo, kaj drugi pričakujejo od nas, kaj smo dolžni, česa ne smemo, vsa prepričanja iz okolice v nas ustvarijo napetosti, te pa izrivajo našo čisto zavestnost. Več jih imamo v sebi, bolj delujemo predvidljivo in manj imamo energije. Znati moramo spraviti vase svežo energijo, npr. s trebušnim dihanjem.

Na predelu trebuha je namreč t. i. hara, kot ji pravijo Japonci. Za razliko od čaker prek nje energija ne prihaja v nas sama od sebe, moramo jo potegniti vase z zavestnim dihanjem skozi trebuh, s tem pa pridemo do nove energije in hkrati novih informacij. Ob tem s svojim fokusom, pogledom tudi usmerjamo energijo oziroma jo oddajamo.

Ko smo fokusirani na kar koli materialnega, nam avtomatično odteka energija, če pa smo usmerjeni na prazen prostor, smo avtomatično priklopljeni na vir energije. Vedno se namreč krepi tisto, v kar usmerjamo pozornost. Če jo usmerjamo v materialno, četudi v probleme, je imamo sami vedno manj, problemi pa živijo od te pozornosti. Krepi se tisto, čemur dajemo pozornost.

Če hočemo doseči spremembo v življenju, jo najlaže udejanjimo tako, da smo usmerjeni nanjo, na energijski tok spremembe. Kup energijskih tehnik manifestacije temelji na tem, da v sebi ali na glas izrečemo ukaz, potem pa se usmerimo v telo in opazujemo, kaj je sprožil. Ko sprožimo ukaz za manifestacijo, se namreč na energijski ravni ustvari tok sprememb.