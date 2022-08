Usklajevanje frekvenc z drugimi

Vadim Zeland, skrivnostni nekdanji sovjetski raziskovalec kvantne fizike, se redko pojavlja v javnosti, čeprav je avtor serije svetovnih uspešnic in izjemno močne tehnike upravljanja realnosti, energije in manifestacije namer, imenovane transurfing.

V knjigah podaja številne uporabne nasvete, kako lahko z namerami, energijo in svojim ravnanjem obrnemo prihodnje dogodke v svoj prid ter lažje in hitreje dosežemo cilje. Svetuje, da je kritiziranje drugih pot v slepo ulico, medtem ko je spodbuda gonilna sila odnosov. Če človeka pohvalite, ničesar ne izgubite, ampak omogočite, da se dogodki odvijejo v vašo korist, pravi Zeland. Tako naj vas napake drugih ne skrbijo, osredotočite se le na njihove vrline. S tem boste plavali s tokom, in ne proti njemu. »Obtožbe človeka vržejo iz toka k določenemu cilju. Če ga spodbudite, pa ga usmerite v energijski kanal, ki bo naklonjen tudi vam, ne da bi bil v nasprotju z njegovimi težnjami. Posledično se vajine želje uskladijo in uresničijo,« piše. »Tudi na delovnem mestu ustvarite vzdušje, polno navdušenja, v katerem bodo ljudje z veseljem opravljali svoje delo, saj bodo tako potrjevali svojo vrednost. Če bi radi imeli sovražnike, pa se prepirajte in za vsako ceno dokazujte svoj prav. Na vsak način se izognite poskusom, da bi prizadeli občutek vrednosti nekoga drugega,« nam polaga na srce.

Ljudje se v medsebojnih stikih do določene meje prilagajamo na značaj, temperament, raven inteligence, navade drug drugega. Če nam usklajevanje s partnerjevo frekvenco ne uspe, ne more priti do vzajemnega razumevanja. Uspeh komunikacije je torej odvisen od tega, kako dobro vam je uspelo ujeti partnerjeve parametre oziroma da se z njim pogovarjate v kontekstu njegovih lastnih interesov, pojasnjuje. »Če si na primer od šefa želite, da vam odobri dopust, se morate zavedati, da on razmišlja o delu, ne o vašem dopustu. Zato lahko greste do njega in mu tarnate o svojih težavah, lahko pa mu poveste, da jeseni pričakujete povečan obseg dela, zato bi šli radi poleti na dopust, da boste spočiti in delo jeseni ne bo trpelo. Ker ste se pogovarjali z njim na njegovi frekvenci in nagovarjali njegove interese, vam bo hitreje ugodil. Da se uglasite na sogovornikovo frekvenco, velja, da ga predvsem pozorno poslušajte in se z njim pogovarjajte o stvareh, ki ga zanimajo in odzvanjajo na njegovi resonančni frekvenci. Ko boste usklajeni z njegovo frekvenco, pa lahko počasi preidete k temam, ki zanimajo vas,« še dodaja. M. B. Z.