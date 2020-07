Uskladite življenje z luninim ciklusom

Mlaj je čas novih začetkov. Tedaj pošljite v vesolje svoje želje, zamenjajte službo, začnite nekaj novega, lahko si sposodite denar, kupite novo obleko ali greste k frizerju. Odlično je, če tedaj nehate kaditi ali uvedete kakšno novo zdravo rutino – meditacija, sprehod, vadba itd. Z enodnevnim postom ob mlaju boste shujšali in obnovili telo. Ob prvem krajcu se krepi telesna moč. Tedaj pazite na prehrano in se dovolj gibajte, saj boste imeli vedno več energije. Ob polni luni so pogostejše psihične težave ljudi, od agresije do pesimizma, in značilno je tudi, da takrat slabše spimo. Opazujte rezultate svojega preteklega dela, dokončujte projekte, ne začenjajte pa tedaj ničesar na novo. Bodite čim bolj umirjeni in razumni. Telo podprite in razvajajte. Zadnji krajec pa je najboljši čas za športne in druge fizične napore. Telo je namreč v aktivni fazi in se želi znebiti strupov. To je tudi najboljše obdobje za kozmetične tretmaje.