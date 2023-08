Uskladite se s telesno energijsko uro

Čez dan nihata tako razpoloženje kot energija, na kar vplivajo tako hormoni kot prehrana. Azijci verjamejo, da so telesni procesi in pretok energije po meridijanih v organe povezani tudi z uro dneva oziroma da imamo vsi v sebi notranjo energijsko uro.

Med 3. in 5. uro zjutraj tako zaključujete zadnji spalni ciklus in pljuča so v polnem zagonu. Globoko dihanje namreč prinaša kisik v kri in pomirja živčevje. Med 5. in 7. uro je najbolj obremenjeno debelo črevo, zato je to najboljši čas, da opravite veliko potrebo. Tako boste dan začeli lažji.

Čas za zajtrk

Med 7. in 9. uro je v ospredju trebuh. Privoščite si zdrav zajtrk, ki naj bo največji obrok dneva. Med 9. in 11. uro je čas trebušne slinavke in vranice, ki sodelujeta pri prebavnih procesih, s katerimi se zaužita hrana spreminja v energijo. Ta del dneva je zato najprimernejši za telesno vadbo.

Med 11. in 13. uro je glavno srce, ki poganja kri po žilah in posredno pomaga oskrbeti telo z energijo in hranilnimi snovmi. Privoščite si skodelico čaja in kratek dremež. Med 13. in 15. uro tanko črevo končuje prebavljanje zajtrka, čas je za kosilo. Med 15. in 17. uro je mehur v polni pripravljenosti za izločanje prebavnih odpadkov. Popijte velik kozarec vode in se lotite napornejšega dela, ki potrebuje spočite možgane.

Čas za počitek

Med 17. in 19. uro ledvice še vedno čistijo odpadne snovi iz telesa. Pijte vodo, čas pa je primeren tudi za zmerno telesno vadbo, raztezanje in lahko večerjo. Med 19. in 21. uro je krvni tlak najvišji, zato se sprostite in umirite. Čas je odličen za seks! Med 21. in 23. uro je endokrini sistem v ravnovesju. Zazibajte se v miren spanec.