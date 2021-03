Uroki za večjo plodnost

Dandanes ženske vedno bolj odlagajo materinstvo zaradi kariere in življenjskega sloga, če si želite naraščaj in imate težave na tem področju, pa si lahko pomagate z uroki, ki spodbujajo plodnost. Za prvega potrebujete rdečo vrtnico in nov bel robček. Vse, kar morate storiti za tem, je, da pustite vrtnico, da se posuši na soncu, ko je suha, pa jo zavijete v robček. Oboje postavite na skrito in varno mesto v kotu spalnice, kjer naj čaka, dokler ne zanosite.



Za drugi ritual morate splesti volnene otroške copatke, modre, če si želite dečka, in roza za deklico. Ko so končani, položite vanje vato in jih hranite v predalu do zanositve.



Za ritual s polno luno prižgete zlato svečo prvo noč ob polni luni okoli polnoči. Prosite angele in vodnike, naj vam pomagajo zanositi. Prošnjo morate ponavljati sedem zaporednih dni, da bo močnejša.



Pri zadnjem uroku potrebujete dve sveči. Ena služi povezavi z vašim angelom varuhom, druga pa s partnerjevim. Na sobotni večer ju pomočite v med, nato ju postavite na beli krožnik z modrim ali roza prtičkom, odvisno, otroka katerega spola si želite. Prižgite ju in pustite, da pogorita do konca. Ostanke sveč in prtiček hranite pod žimnico do zanositve.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: