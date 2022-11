Uresničenje želja z Luno

Lunin mlaj vsak mesec začenja nov 28-dnevni ciklus, polna luna pa ga zaključuje. V vsakdanjem življenju se ne zavedamo, da je to energijsko zelo močan čas, ki vpliva tudi na nas in ga lahko s pridom izkoristimo. To je namreč priložnost za nov začetek, zastavljanje novih ciljev in želja, pričetek dela na novem projektu, start z ničte točke. Če želite poleg tega dodati še nekaj vetra v jadra zadev, ki jih začenjate, da bodo hitreje stekle, lahko izvedete ritual ob mlaju.

Na mirnem in tihem kotičku, kjer vas ne bo nihče motil in vam bo udobno, ob prižgani sveči ali kadilu pomislite, kaj si srčno želite, nato pa to zapišite na papir kratko in jasno. Ne komplicirajte in ne navajajte več kot deset posameznih stvari. Ob vsaki želji morate poleg tega podoživeti občutke, povezane z njo, ne samo naštevati želenega. Če ne občutite, da je določena želja v tem trenutku prava za vas, jo opustite ali odložite. Zavedajte se, da ne morete spremeniti drugih, lahko pa prilagodite svoje vedenje, ki bo obrnilo vsako situacijo v drugo smer. Ritual morate izvesti v prvih devetih urah po mlaju. Svoje želje izgovorite na glas, nato papir položite v kuverto, ugasnite svečo in pustite, da vesolje dela za vas.