Urejanje doma

Strokovnjaki za feng šuj svetujejo, naj vedno začnemo z vhodom, saj je to most med zunanjim svetom in notranjim življenjem. Vzbujati mora dober občutek, kar dosežemo tako, da namestimo tja nekaj mirnega, harmoničnega, privlačnega, npr. sliko družine, v pisarni pa slike, povezane s poslom.



Namesto plaščev in čevljev na tleh v hodniku uporabimo rastline, lestenec, sveče, lepo družinsko fotografijo, kristale. Vse naj bo odprto, toplo in naj spodbuja dobrodošlico. V pisarni naj ob vhodu ne bo škatel, ampak logotip, letaki, izdelki podjetja, slike zadovoljnih strank, nekaj vabljivega, saj je prav vhod ključen za energijo uspeha.



Sprehodite se po svojem domu in si predstavljajte, kaj bi reklo vesolje o njem, če bi bilo na vašem mestu. Prepričajte se, da so barve tople, posebno v dnevni sobi. Primerni so zemeljski toni, terakota, bež, rjavi in oranžni odtenki, sveče in prijetna glasba, da se sprostimo. Bivalni prostor vedno ločimo od delovnega, poudarjajo strokovnjaki.



Pozorni bodite tudi, da spalnica ustvarja romantično vzdušje. Če je nad posteljo slika dveh tigrov, ju namreč nosite v podzavestnem umu, kar pa ni povezano z zadovoljnim življenjem, opozarjajo. Zato raje izberite dve zaljubljeni mandarinski rački.

