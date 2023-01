Uravnotežite šesto čakro

Šesti čakri pravimo tudi tretje oko, leži sredi čela, med obrvmi. Skrbi za našo intuicijo. »Osvobodite se odvisnosti vseh vrst – od hrane, cigaret, alkohola … Če smo od česa odvisni, šesta čakra namreč ne more delovati uravnoteženo,« pravi Adrian Kezele, hrvaški raziskovalec duhovnosti, džotiš astrolog in avtor več kot 60 knjig. »Razvoju prefinjenega opažanja bo pomagalo inteligentno razumevanje osebnih vidikov božanskega in angelskega sveta,« nadaljuje.

»Zato izvajajte določene postopke, kot so hvaležnost, molitev, urejanje oltarja in obiskovanje svetih mest, saj s tem prakticirate predanost bogu.« Ko bo šesta čakra v ravnovesju, bo posledično vaš svet postal bolj bleščeč, pravi, prepoln novih barvnih dimenzij in čutilnih doživljajev. Zvoki bodo skladnejši, vse bo postalo bolj polno in izrazito, še svetuje.