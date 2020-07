Uravnajte žensko in moško energijo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Lahko ste poslovno uspešni in delujete v moškem svetu, a se nalog lotevate z žensko energijo. FOTO: Seb_ra/Getty Images

Kadar so naše moške in ženske energije v ravnovesju, smo usmerjeni k ciljem, a znamo tudi spustiti, uporabljamo logiko, a tudi intuicijo, zaupamo vase, a sprejemamo mnenja in pomoč drugih. Moška energija je povezana s samozavestjo, strukturo, načrtovanjem, sledenjem svoji poti in stabilnostjo. Če je imate premalo, niste dovolj motivirani, organizirani ali ste nezanesljivi.Imate nizko samozaupanje. Težko se zberete, postavljate meje, dosegate želeno. Če je imate preveč, ste dominantni in si preveč dovolite. Preveč ste analitični in sistematični, brez občutka za radovednost, lahko opravljate delo avtomatsko. Ego prevladuje in drugi mislijo, da ste preveč kritični in se takoj z vsakim zapletete v spor.Ženska energija skrbi za negovanje drugih, intuicijo, sočutje in zaupanje. Ko se naslanjate nanjo, se predate in spustite nadzor nad rezultati. Navdihnjeni ste in imate bujno domišljijo, občutljivi ste, razumevajoči do drugih in nežni. Ko vam primanjkuje ženske energije, ste čustveno hladni, vaša ustvarjalnost je blokirana. Težko se prilagajate spremembam in vzdržujete ravnovesje. Razmišljate togo, ne izražate sebe. Če imate ženske energije preveč, se lahko ščitite pred vsemi ali se čutite odgovorne za dobro počutje vseh. Preveč sočutni ste, odpustite vse, ne znate postavljati meja in ciljev. Odvisni ste od drugih, lahko se počutite kot žrtev.In kako uravnovesimo presežke?S svojimi moškimi koreninami se povežete, kadar dajete pobudo, ste vztrajni in si prizadevate za uresničevanje svojih želja. Z ženskimi pa, če dovolite, da vam ljudje in priložnosti prekrižajo pot, zaupate v svoja dejanja in da vam bo uspelo. Ravnovesje med obojim je težko ohraniti, a če ste nežni do sebe, vam bo uspelo. Lahko si napišete seznam vsega, kar želite doseči, ter presodite, česa se lotevate preveč žensko ali moško, nato pa meditirate, da bi našli boljše rešitve.Guruji svetujejo, da si pomagate z dihalno vajo, ki uravna meridiane ob hrbtenici. Tehnika uravnava desno in levo možgansko polovico ter s tem logični in intuitivni pol. Udobno sedite, stopala naj bodo na tleh. Zravnajte hrbtenico in spustite roke. Oči so zaprte, usmerite se navznoter. Desna roka počiva na kolenu z dlanjo navzgor. Skrčite kazalec in sredinec leve roke. S palcem zaprite levo nosnico in vdihnite skozi desno ter štejte do štiri. Zaprite obe nosnici in zadržite dih, štejte do štiri. Odprite levo nosnico in izdihnite, štejte do štiri. Spet vdihnite skozi levo, zaprite obe, odprite desno, izdihnite, ob vsakem koraku pa štejte do štiri. Ponavljajte dve minuti.