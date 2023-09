Uravnajte se z zemljo in nebom

Čutite svoje noge na zemlji, prizemljene in zasidrane. Stopite tako, da so stopala narazen v širini ramen. Predstavljajte si korenine, ki poganjajo iz vaših podplatov globoko v zemljo. Da se počutite stabilne, se zibajte naprej in nazaj, levo in desno, dokler niste prizemljeni in povezani z zemljo. Zdaj lahko pridobite moč iz njene energije. Lahko si predstavljate, da jo črpate skozi stopala. Kolena so rahlo pokrčena, ramena sproščena.

Jezik mehko počiva v ustih, brada je poravnana s tlemi in predstavljate si zlato vez, ki vašo glavo povezuje z vesoljem, drugim virom energije. Ponovno se zibajte, da najdete pravi položaj. Upognite komolce, dlani naj bodo obrnjene skupaj v višini popka. To je položaj, v katerem začnete črpati či. Začnite počasi, sčasoma pa učenci v tem položaju zdržijo pol ure.