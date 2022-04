Uranovi disharmonični aspekti: v odnosih potrebujete veliko svobode

Uran se ne ustavi ob nobenem »to se ne da«, »to ni mogoče«, vedno gre prek omejitev Saturna. Včasih jih razbije, pretrese, preobrne, kot je to v času revolucij, potresov, vulkanov. Drugič jih spodmakne, kot je s potrditvijo nove znanstvene hipoteze, ki razkrije napake ali neveljavnost pretekle. Za Urana ni omejitev, je simbol hitrosti, novosti, neuklonljivosti, svobode, enakosti, napredka.

Uran nam daje ekscentričnost, modernost, nenavadnost. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Družbo vse od njegovega odkritja leta 1781 potiska v tehnološki razvoj, politično pa budi zavest moči množice, spodbuja slogane, kot so enakost, svoboda, bratstvo (in tudi emancipacijo ženskega sveta). Na zasebni ravni pa hitrost misli, obilje idej, neukoreninjenost v varno, znano, običajno lahko povzroča resne težave. Z disharmoničnimi aspekti Urana povezujemo avtizem, psihične bolezni (shizofrenijo, manično depresijo in psihoze, preganjavico), v milejši obliki nespečnost, nervozo in nemir.

Včasih se zdi, da zaradi obilja mentalnega sposobnost hitrega mišljenja, če ni dobro ukoreninjena v varno strukturo obstoječega, povzroči razkol uma in z njim asocialnost, nesposobnost zdravih čustvenih odnosov, navezanosti, ekstremen nemir …

Disharmonični aspekti Urana sicer še vedno podpirajo intelektualni razvoj in nam dajo moč, da se lahko osvobodimo situacij, ki nas bremenijo. Treba je paziti le, da ne režemo odnosov prehitro, ozavestiti, ali je mogoče naša potreba po svobodi pretirana in s tem ogroža mir, varnost in lepe odnose. Dobro je, da razumemo, da potrebujemo bolj adrenalinsko življenje, da nam bo padalstvo, letalstvo, smučanje ali deskanje na vodi, rolkanje, dirkanje prineslo vir sprostitve, ki bo za vsaj nekaj časa pomiril notranji nemir in preobilje misli, s tem pripomogel k naši psihični stabilnosti.

Po drugi strani se je dobro zavedati svoje nagnjenosti k temu, da v vsaki stvari vidimo teorijo zarote. Vsakič ko se vam zdi, da ne morete nehati iskati informacij, in v vas brenči milijarda različnih misli in idej, vedite, da je čas, da zamenjate temo ali greste v adrenalinsko fizično dejavnost. Prav se je tudi zavedati, da v odnosih ne znate pripadati, torej ne iščite partnerja, ki vas bo dušil na tak ali drugačen način, ampak nekoga, ki tudi potrebuje umik v svoj svet, občutek, da je svoboden, s katerim se da vse dogovoriti brez pretiranih čustvenih dram.

To je edini način, da boste v odnosu ostali, saj potrebujete v njem tako možnost primika kot odmika od partnerja in veliko prostora zase.