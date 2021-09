Uranov prehod skozi prvih pet hiš horoskopa

Z Uranom v 1. hiši ste lahko ekscentrični in spremenite svoj slog. FOTO: Dan Rentea/Getty Images

Ko Uran, planet revolucije, nenadnih sprememb in osvoboditve, pride v 1. hišo, lahko korenito spremenimo fizično podobo, življenjski slog, prehranski režim in pogled na življenje. Lahko se celo ločimo, ker si ne želimo več, da bi nas kdo omejeval. Vse se dogaja nenadno in nepričakovano. Morda boste več potovali, tako da se bo nenehno spreminjalo vaše okolje.Pri Uranu pa se je treba tudi zavedati, da je planet nenadnih šokov in nepričakovanih preobratov, tako se bo zgodilo nekaj, česar si ne predstavljate. Podobno kot ne moremo napovedati udarca strele. Kadar se Uran poveže z Marsom, moramo biti previdni, saj lahko prinese napeto energijo in nagnjenost k nesrečam oz. celo nenadno, nepredvideno operacijo. Nemirni smo, hrepenimo po spremembi, a če jih delamo zaletavo, nam lahko pozneje prinese težave.Ko je Uran v 2. hiši, se bo spremenil način služenja denarja. Lahko zamenjate službo, kariero, dobite provizijo, dodatek, odpravnino. V vsakem primeru prihodek ne bo stalen. Fiksna znamenja imajo največ težav s tem tranzitom, saj je nujna prilagodljivost. Pričakujete lahko nenadne izgube ali dobitke. Osebne vrednote se lahko spremenijo. Prav tako se lahko nepričakovano zaljubite v nekoga drugačnega kot doslej, a prav tako lahko ta oseba odide tako hitro, kot se je prikazala.Ko Uran prečka 3. hišo horoskopa, se bo spremenil vaš miselni okvir, način razmišljanja. Lahko gre za novo idejo, nov, inovativen način komuniciranja ali spremembe glede sorojencev. Ker je Uran tudi planet astrologije, vas lahko v tem obdobju začne zanimati to področje. Vsekakor boste razmišljali bolj svobodno, neodvisno, domiselno, utrnejo se vam lahko genialni prebliski. Sodobna tehnika bo prišla v ospredje, lahko si kupite računalnik ali greste na računalniški tečaj.Ko Uran pride v 4. hišo, lahko pride do hitre menjave bivališča ali delovnega okolja. Če ne gre za selitev, si boste želeli prenoviti in obnoviti stanovanje. Življenje enega od staršev se lahko nenadejano spremeni – nenadna upokojitev ali selitev. Lahko ste zmedeni, nekonsistentni in vam čustveno razpoloženje niha. V tem času se lahko spremeni tudi vaša osebna ali javna podoba, lahko spremenite stare navade in rutino, odziv na reči, ki vas bremenijo.Ob Uranu v 5. hiši lahko nenadno pride do ljubezenske zveze ali nepričakovane nosečnosti ter prebliskov kreativne energije. Sledite lahko novim, nenavadnim zanimanjem. Lahko se spremeni življenje otrok, posebno najstarejšega. Privlačijo nas ljudje in situacije, ki so drugačni, a odnos z njimi bo minil in se končal tako hitro, kot se je začel. Če ste tradicionalni in previdni, ste lahko zdaj napredni in drzni, ne želite se prilagajati. Intenziven nemir spremlja uporen duh, zavzamete lahko drugačno stališče o stvareh kot prej. A kot vedno pri Uranu počakajte, preden kaj spremenite. Pojdite na potovanje, namesto da pustite službo. Premikajte pohištvo ali prepleskajte stene, preden prodate hišo, ki ste jo oboževali.