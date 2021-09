Uranov prehod od 6. do 9. hiše

Če spoznamo novo ljubezen, ni nujno, da bo trajala. FOTO: Kovacsalex/Getty Images

Planet nenadejanih sprememb, hitrih preobratov, rušenja vsega, česar ne potrebujemo več, močno pretrese vsako hišo horoskopa, v kateri se znajde. Ko prehaja šesto hišo zdravja in vsakdanjega dela, lahko pride do nenadnih sprememb na delovnem mestu, z delodajalci ali sodelavci.Na površje priplavata nemir in impulz, da bi zamenjali službo, ker ne moremo več tako naprej. Lahko se v našem življenju pojavi domača žival ali vam pobegne. Pojavijo se lahko tudi nepričakovane težave z zdravjem, ki prav tako hitro izginejo. Odločitve sprejemate impulzivno, brez običajnega načrtovanja, reči izrekate brez premisleka. Če pa je Uran dobro aspektiran, se lahko pojavijo inovativne ideje in načrti na delovnem mestu, povečana pa je lahko tudi praktična kreativnost.Ko Uran prehaja sedmo, partnersko hišo, lahko pride do dramatičnih sprememb v zakonu ali partnerstvu. Če ste poročeni, lahko v tem obdobju partner doživlja številne spremembe. Tudi kakšna vaša poslovna naveza se lahko nenadoma pretrga ali se čez noč odločite za ločitev. Če ob tem tranzitu ljudje vstopijo v vaše življenje, prav tako hitro tudi odidejo. Aspekte Urana z Venero sicer po navadi imenujemo aspekt ljubezni na prvi pogled, saj se ljubezen zgodi hitro in nepričakovano. A pogosto tudi v ljubezni oseba, ki ste jo tedaj spoznali, ne ostane dolgo. To je vznemirljiv čas, ko imate veliko magnetizma in spoznavate zanimive, nenavadne, svobodnjaške ljudi.Velike spremembe lahko pričakujemo, tudi ko Uran prehaja osmo hišo spolnosti, koncev in novih začetkov, transformacije. Tedaj pogosto prihaja do nihanja skupnih financ s partnerjem. Lahko pride do smrti v bližnjem okolju ali do nepričakovanega finančnega dobitka ali izgube. Od Uranovih aspektov je odvisno, ali gre za nenadejano dediščino ali nenadno visoko obdavčitev. V najboljšem scenariju so tedaj naše naložbe nekonsistentne. Finančno načrtovanje je težko in področje se zdi v tem času zunaj našega nadzora.Ko Uran vstopi v deveto hišo visokega izobraževanja, prava, založništva, religije in tujine, pa lahko pride do nenadnih sprememb vaših duhovnih prepričanj. Lahko celo zamenjate vero, sprejmete povsem drugačno filozofijo ali postanete ateist. Lahko se pojavijo nepričakovane možnosti potovanja, prav tako kot nenadni obisk nekoga od daleč, nenadejani dogodki, povezani s tujino, lahko tudi izobraževanje na tujem. Neki tujec lahko vpliva na vas. Ob tem tranzitu je mogoča tudi nenadna vrnitev v šolo, če je niste končali, ali izstop iz nje. Včasih se ponovno pojavi stari prijatelj ali najdemo izgubljen predmet.