Uranov prehod od 10. do 12. hiše

Ko Uran prehaja 10. hišo, lahko pride do korenitih poslovnih ali statusnih sprememb. Ker je ta hiša kotna, bodo zadeve javne in pomembne. Vaša usoda in kariera se lahko nenadoma spremenita ali pride do sprememb v življenju poslovnega partnerja, tako kot se bo spremenil način, kako vidite in dojemate svet. Lahko vam prinese tudi nenadejano napredovanje ali poslovno priložnost.



Ob Uranovem prehodu skozi 11. hišo se spremeni življenje vaših prijateljev, prav tako kot oni sami. Vsekakor bodo v vaše življenje vstopili novi, nenavadni ljudje. Lahko se pridružite različnim skupinam in organizacijam ali čutite potrebo, da izstopite iz njih. Vaše družabno življenje bo podvrženo spremembam. Privlačili vas bodo ljudje, ki so posebni in drugačni. Vaši cilji in prizadevanja bodo prav tako drugačni kot pred tranzitom.



Kadar pa se tranzitni Uran pomika po 12. hiši, okostnjaki popadajo iz omare. Razkrijejo se lahko dolgo zadrževane skrivnosti iz preteklosti. Lahko boste začutili povečano človekoljubno željo, na primer po prostovoljnem delu ali delu v služnostnih poklicih. Lahko se pojavi priložnost za skrivne zveze, strastna romanca, ki se konča tako hitro, kot se je začela, če je ne podpirajo drugi dejavniki v karti. Vaša kreativnost lahko v tem času postane veliko bolj inovativna in duhovna prepričanja naprednejša.

