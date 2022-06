Uran v disharmoniji z Jupitrom: človek s tem aspektom je usmerjen v prihodnost

Ko se povezujeta planeta idealista, ki se hranita z navdihom, njune pozitivne povezave prinašajo napredne ljudi, ki gledajo v prihodnost, so pred časom, ki jih nič ne omejuje, imajo moderne ideje, so inovativni in vodijo naš svet v novo, naprej.

Tudi ko sta v disharmoniji, ostaja potreba po svobodi, vznemirjenju, letenju, po tem, da si nad oblaki na tak ali drugačen način, a človeka lahko njegova idealizem in neprilagodljivost odnašata v skrajnosti. Če gre za bolj zračno in ognjeno karto, človek prehiteva samega sebe z vedno novimi idejami, potrebuje veliko vznemirjenja, navdih ga lahko povzdigne v izjemne višave, ob disharmoniji pa je večja verjetnost nepričakovanega spusta in s tem trdnega padca na realna tla, ki ga globoko prizadene.

Potreba slediti svoji individualnosti, posebnemu načinu, svoji svobodi prinaša težave na različna področja, odvisno, s katerimi hišami je disharmonična vez povezana. Družbeno je človek poseben, drugačen, z drugačno vero ali posebnimi filozofskimi prepričanji ne spada med večino, »normalne«, je posebnež.

Če aspekt Jupitra in Urana ni oseben, je karta bolj zemeljska in vodna, mu vedno nekaj prekriža načrte, vizijo, izobraževanja in potovanja, se počuti ujetega, nesvobodnega, omejenega, ne more se izražati, kot si želi. Lahko je, sploh prek 7. hiše, tudi močna projekcija in človek pritegne skrajne individualiste in idealiste, ki ga razočarajo in omejujejo njegov mir, rutino in red, delujejo kot zunanja frustracija.

Simbolno lahko omenjeni aspekt navduši ljudi za letenje, športe, ki so vezani na letenje, s padalom, letalom, jadralnim letalom ... Tak šport bo človeku omogočil, da bo vsaj malo čutil to nebo, odprtost, po kateri hrepeni.

Pomembno je, da se sem ter tja odpravi na pustolovsko, vznemirljivo potovanje. Saj se bo dogajalo marsikaj nepredvidljivega, a na ta način bo čutil to energijo in se jo učil povezovati. Koristno je tudi kolesarjenje, ki prinaša občutek, podoben letenju, občutek svobode.

Da bi omejili pretrde pristanke na tla, vse svoje ideje le presejte skozi sita razuma, in če se zavedate, da ste premalo zdravorazumski, najdite zasebnega ali poslovnega partnerja, ki vas bo znal prizemljiti, pokritizirati, usmeriti v bolj realno udejanjenje vaših idealov. Ne bo lahko sprejeti omejitev in kritike, a vam bodo dolgoročno koristile. Najti srednjo pot med lastnimi sanjami in med tem, kar je v tem trenutku izvedljivo, je ob taki kombinaciji nujno.

Ni lahko, vsak inovator mora verjeti vase, toda da bi prinesel na Zemljo novo idejo, jo mora kljub vsemu preoblikovati v skladu z obstoječimi načini delovanja.