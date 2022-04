Uran v disharmoničnem aspektu s Soncem

Ko se združita dve individualni energiji, je tu velika svoboda ustvariti, oblikovati, voditi, narediti nekaj drznega, novega, naprednega, inovativnega, neobstoječega. Pri harmoničnih aspektih svoboda, po kateri imamo potrebo, ne ruši drugih vidikov življenja.

Simboliko in adrenalin lahko pozitivno izkoristite s padalstvom. FOTO: Oneblink-cj/Getty Images

Ob negativnih aspektih in včasih konjunkcijah pa je svoboda nekaj, kar napol zahtevamo, in zavoljo nje rušimo tako občutek varnosti kot pomembne odnose. Že prva avtoriteta, oče, je nakazan kot nekdo izjemno mentalen, lahko družbeno aktiven, a za družino hladen, celo krut. Odnos z očetom je naporen in tej muki ubežimo s svojo samostojnostjo, upornostjo, neprilagodljivostjo in nevodljivostjo.

Upreti se postane izjemno močno življenjsko gibalo, najbolj v moški karti, hkrati z večjo verjetnostjo, da se bo človek ločil. V ženski karti lahko nakazuje partnerja, ki je krut, neugnan in se ne pusti ujeti. Ženska težko najde partnerja, ob katerem bi se počutila varna, zaščitena in s katerim bi se dalo ustvariti zdrave čustvene vezi.

Treba je ozavestiti potrebo po uporu in samosvojosti in jo uporabiti kot pogonsko energijo za inovacije ali zasebni posel. Nujno je, da človeka žene od znotraj njegova originalnost, saj prinaša možnosti za uspeh. Ideja, da boste s takim aspektom zmogli poslušati in ubogati nadrejenega, ni najbolj stvarna.

Bolje bo imeti svoj s. p. in manj denarja kot nadrejene. Ko sami postanete nadrejeni komu, morajo ozavestiti svojo nepotrpežljivost in krutost. Mogoče je celo bolje, da ste čisto sami in imate le poslovna partnerstva, če karta to dopušča. Poslovno področje mora biti adrenalinsko, polno vznemirljivih in nenavadnih izzivov, da boste sprostili potrebo po adrenalinu in ta ne bo ovirala drugih vidikov življenja.

Hkrati je treba ozavestiti svojo senčno plat, nesposobnost prilagajanja, povezovanja. Ko skozi težje izkustvo ugotovite, da ste s svojim originalnim in neosebnim načinom odrinili od sebe pomembne ljudi, je čas, da najdete način, da se naučite v odnosih prisluhniti drugim.

Če želite zasebno srečo, je treba upoštevati tudi druge. Če ne boste le trmasto uveljavljali svoje volje in komu prisluhnili, se vam ne bo treba vsega naučiti iz lastnih napak. Nemir, ki vas žene k izražanju sebe, sprostite z adrenalinskim športom ali se odločite za poseben imidž. Nekaj naprednega, predčasnega z odpiljenimi detajli. Pomagajo letalsko-padalski hobiji in elektronska glasba.