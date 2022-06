Uran v disharmoničnem aspektu s Saturnom: prvi bo želel, da razširite krila, drugi prizemljitev

Kako se bo v karti pokazal ta trdi spor dveh titanov, je odvisno od tega, kako je disharmonija vpeta v natalno karto.

Če se disharmonični aspekt veže na osebne planete, če sta Saturn in/ali Uran vladarja 1. hiše ali je vsaj eden od njiju v njej, bosta barvala značaj osebe. Ta bo nekoliko manj čustvena, trdo bo dosegala želeno, lahko despotsko vsiljevala svoje ideje in na trd način, tako do sebe kot drugih, izvajala nadzor nad življenjem.

Vsekakor je to tudi znak težjih življenjskih zgodb, nepričakovanih udarcev usode, ki lahko človeka omejijo, mu vzamejo svobodo. Če se vežeta na 6., 12. ali 8. hišo, gre lahko za invalidnost – recimo ko sta planeta povezana še s Kironom. Vzrok, da nam je vzeta svoboda, ni vedno tako dramatičen, a še vedno je naporno. Človek kljub omejitvam lahko deluje izjemno trdo in rine s svojo energijo ter vztrajno dosega želeno. Večinoma to opisuje trdožive ljudi. Takemu človeku bi svetovala, naj ne posega pregrobo v svet soljudi s svojimi idejami in trdnimi moralnimi prepričanji. Da se bori le s tistimi družbenimi omejitvami, za katere se je nujno boriti, ne pa vsevprek in proti vsem.

Čutili boste trenja med odgovornostmi in dolžnostmi ter potrebo po svobodi. FOTO: Boonyachoat/Getty Images

Na simbolični ravni lahko pomaga nenavadna služba, povezana z elektroniko, elektrotehniko, astronomijo, astrologijo, moderno tehnologijo, računalništvom, inovatorstvom. In tudi da se obdate z napredno tehnologijo, da imate denimo nenavadno ali izjemno tehnološko napredno uro.

Vsi tisti, ki imajo v svoji karti omenjeni aspekt, a ta ni povezan z osebnimi planeti ali koten, bodo nepričakovane udarce usode doživljali redko, mogoče samo enkrat v življenju. In ker ne bodo iz trpežnega materiala kot zgoraj opisani, jih udarec lahko tudi bolj prizadene. V vašem življenju se bo vedno pojavila neka oseba – nadrejena ali glede na vladavino hiš in postavitev neka druga pomembna –, ki bo zahtevala trdno določena pravila in s katero ne bo najlažje sobivati.

Svetujem vam, da to osebo sprejmete takšno, kot je, ker vam kaže en košček vas, ki ga ne vidite, ne razumete najbolje. Poskusite ugotoviti, kje vi posegate v pravice drugih preveč grobo, in tudi, koliko ste ali niste odgovorni. Bolj boste odgovorni, manj bodo drugi na grob način posegali v vaše življenje. Seveda ne pravim, da bodite žrtev, vzemite to osebo kot svojega velikega učitelja odgovornosti in postavljanja meja.

Vez teh dveh titanov, ki sta v resnici oče in sin, nam lahko prinaša v življenje krute in naporne ljudi oziroma nas dela trde in neizprosne, nam nekaj nepričakovanega vzame, večkrat svobodo. Toda ker je vsak aspekt le vez in s tem priložnost za razvoj, lahko ta isti aspekt nosi v sebi potencial znanstvenikov (fizika, astrofizika, astronomija), pomembnih in odgovornih ljudi, ki prinašajo napredek in razvoj celotni družbi. Toda zaradi disharmonije bo to energijo nekoliko težje izkoristiti brez njenih senčnih delov, ki sem jih opisala.