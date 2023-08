Uran v astrološki karti: pomeni odklon od običajnega, predstavlja vse ekstremno

Uran je prvi od transsaturnovcev, govori o tistem, kar je zunaj običajnega, povprečnega, znanega. Pravimo, da je višja oktava Merkurja, tako simbolizira sorodne stvari, le modernejše: Merkur pismo, Uran e-sporočilo ali sms, Merkur prevozna sredstva, Uran letala.

Uran predstavlja vse drugačno, napredno, moderno, lahko noro, kaotično in ekstremno. Je upor, revolucija vsemu ustaljenemu, rigidnemu, določenemu. Lahko je osvoboditev od spon preteklosti, nepričakovan šok, ki strese naše življenje.

Simbolizira ljudi, ki se upirajo sistemu: anarhiste, revolucionarje, feministke, demonstrante, tiste, ki se zavzemajo za pravice preprostih ljudi, sindikaliste, socialne delavce, komuniste, socialiste, znanstvenike, ki si upajo negirati obstoječe hipoteze in iščejo nove rešitve, hipoteze, genije, ki presegajo dosedanja spoznanja. Najbolj ga povezujemo z astronomi, fiziki in kvantnimi fiziki. Simbolizira vse, ki jih zanima vesolje, astrologe, astronavte, vse, ki so povezani z moderno tehnologijo – hekerje, računalničarje, programerje, elektrotehnike, tiste, ki razvijajo napredne tehnologije. Uran simbolizira samske ljudi, ateiste, fanatike in norce, vse, kar je drugačno od povprečja, moderno, pred časom. Z Uranom je povezana socialna zavest, prinaša družbeno angažiranega človeka. Manj je zavezan družini, čustvenim odnosom in koreninam, bolj prijateljem, družbi, človeštvu. Povezujemo ga z individualizacijo, osvobajanjem od prepričanj, navad in omejitev, tistega, kar je v družini in okolju 'normalno', sprejemljivo, z dopuščanjem drugačnosti, izjemnosti, nenavadnosti. Uranovski človek pripadnost išče pri prijateljih in v skupinah s sorodnimi pogledi in cilji. Za psihično zdravje je neprijeten, saj lahko s šoki in nervozo lomi psiho in ustvarja psihoze, v milejši obliki prinaša nemir, živčnost in je vir stresa. Ljudje s poudarjenim Uranom živijo hitro, spontano, si upajo tvegati, so originalni, impulzivni, vsestranski. Prinaša lahko manj prijetne lastnosti: nemoralnost, nepokornost, upornost, promiskuiteto, neposlušnost, perverznost, skrajnost, fanatičnost.

Označuje moderne ljudi, ki izstopajo iz povprečja. FOTO: Ellerslie77/Getty Images

Pod Uranovo vladavino spada sodobna tehnologija, od prvih strojev dalje, elektrika, elektronika, radio, telefon, mobilni telefon, računalniki, računalniška pošta, televizija, telegraf, internet, letala, helikopterji, električne lokomotive in avtomobili, hitri motorji. Od vremenskih pojavov predstavlja močan veter, ciklone in orkane. Povezujemo ga s potresom, duhovno pa s prebujenjem, razsvetljenjem. V duhovnosti nas osvobaja vsega, kar nas drži nazaj, da ne moremo napredovati. Slaba stran je, da je izjemno hiter, ko smo v njegovi energiji, ni občutka stabilnosti, trdnosti, ampak nas vrti, kot bi prosto padali z višine – po eni strani je to osvobajajoče, po drugi nosi strah.

Uran vlada krvnemu obtoku, sinusom, živčevju in živčnemu sistemu, psihološkim težavam, novim, nenavadnim psihosomatskim boleznim, kot so histerija, shizofrenija in psihoze, stres, napetosti, šoki, krči.