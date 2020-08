Uran lahko prinese ločitev

Ljudje z močnim Uranom so individualisti, ki potrebujejo svobodo in se težje prilagajajo. FOTO: Nd3000/Getty Images

Astrološko mora imeti človek v rojstni karti možnost za ločitev, da pride do nje. To je lahko hkrati dobra in slaba novica, saj deluje v obe smeri – lahko ste še tako nesrečni v zakonu, a ločitev v vaši karti ni obljubljena. Posebno ljudje z veliko fiksnimi znamenji se močno otepajo sprememb in vztrajajo v zakonu, čeprav slabem.Klasični ločitveni planet je Uran, zlasti povezan s 7., partnersko hišo. Lahko ji vlada, je v njej ali aspektira vladarja 7. hiše. Drugi znak so močni Uranovi aspekti v posameznikovi karti. Uran je namreč sebičen planet, ki ureja vse po svoje, zato oseba z močno uranovsko energijo težko razume, kaj mora storiti, kako se mora prilagoditi, da bo intimno razmerje delovalo. Ljudje s poudarjenim Uranom so močni individualisti, ki potrebujejo veliko svobode.Tretje, kar velja preveriti, je, ali so Venera, Mars ali Sonce v težkih natalnih aspektih (kvadrat ali opozicija) na Uran, dodatno pa otežijo zakonsko življenje tudi natalni kvadrat med Soncem in Luno, natalni kvadrat med Venero in Marsom in če sta vladarja 1. in 7. hiše natalno v kvadratu med sabo. Močan natalni Pluton lahko prinese prepire, poudarjen Neptunov vpliv prevare in samoiluzije, izrazit Uran pa žene osebo, da je prosta in živi po svoje.Kadar govorimo o ločitvi, je Uran po navadi na neki način, v neki obliki povezan z njo. Pluton je planet, ki zadeve sesuje in obnovi, Neptun razblinja, toda Uran ali vodnar, ki mu ta vlada, lomi, osvobaja in hoče delovati po svoje. Nič in nihče ga ne sme omejevati. Redko se kdo loči brez težavno aktiviranega Urana, kar se pokaže v rojstni karti, tako kot s trenutnimi tranziti in progresijami. Te sprožijo v karti nakazan razhod. Ko Venera ali Sonce prideta v kvadrat z Uranom, je čas, ko se izrazi rojstna obljuba o ločitvi. Še več, ko pride kateri koli osebni planet (Sonce, Merkur, Venera ali Mars) v progresijah v težek aspekt z Uranom, lahko sproži ločitev, ki pa mora biti obljubljena natalno.Če ločitev natalno ni nakazana, se lahko par samo za nekaj časa oddalji. Lahko je to recimo obdobje, ko ju kariera prisili, da imata razmerje na daljavo. Kar se ob teh aspektih zgodi osebi, ki se sicer ne loči, predstavlja neko drugo veliko spremembo na področju, ki ga predstavlja planet. S Soncem je to sprememba ega, z Merkurjem mentalnega odnosa, z Venero preobrat v čustvenem in ljubezenskem življenju, z Marsom pa potreba po občutku, kako človek počne stvari. Pogosto se človek ob Uranovih vplivih tudi tako korenito spremeni, da ni več poti nazaj v staro življenje.