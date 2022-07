Uran in Pluton v disharmoničnem aspektu

Tako Uran kot Pluton sta planeta sprememb. Prvi spreminja hitro, odreže nekaj iz našega sveta, Pluton napol iztisne iz nas tisto, kar nam ne služi več. V pozitivnih aspektih lahko ustvarita osebo, ki povzroča pomembne družbene transformacije, se zna osvobajati notranjih pritiskov, ima svoboden odnos do spolnosti in globoke odnose s prijatelji. To je aspekt, ki povezuje nebo in podzemlje.

Če je povezava negativna in osebna, je v človeku temeljna disharmonija med njegovimi instinkti in ideali. Sam sebi lahko povzroča naporne spremembe, tudi ko ni pripravljen nanje. Ujet je lahko v fiksacije, psihične težave, ekstreme v spolnosti, se druži z manipulativnimi ali negativnimi ljudmi, si škodi s svojo svojeglavostjo. Težko pripada urejeni družbi in se počuti živ, ko je na robu družbenega. Mogoč je globok strah pred letenjem. Če je aspekt bolj oseben, je oseba naporna za ljudi, prinaša nemir, spremembe, trese ustaljeno, hkrati ni pripravljena nikogar slišati in zaverovano v svoj prav deluje skoraj kot rušilec.

Mogoče so ekstremne spolne izkušnje, ki si jih bi bilo dobro iskreno priznati. FOTO: Andrii Lysenko, Getty Images

Če aspekt ni povezan z osebnimi planeti ali koten, deluje bolj iz ozadja in ga oseba začuti nekajkrat v življenju. Lahko skozi travmatično smrt prijatelja ali skrajno seksualno izkušnjo.

Če želimo energijo sprostiti, je dobro imeti doma davidovo zvezdo ali merkabo, nič ne bo narobe, če si jo kar tetovirate. Gre za simbol, ki povezuje, kar je spodaj, s tem, kar je zgoraj. Koristne bi bile meditacije, ko si predstavljate, kako se energiji iz podzemlja in neba povezujeta v harmonijo.

Psihološko delo, ki vas čaka, je ozavestiti svoj nemir in nezavedno potrebo po spremembah. Pred vsako spremembo je treba premisliti, ali jo res potrebujete. Če ji boste sledili brez modrosti, vas lahko privede v težave.

Sledi spolnost. V njej imamo nenavadne potrebe, ki jih skrijemo pred sabo. Spoznati moramo, kdo smo v tem pogledu, potrebo po skrajnem vznemirjenju, da bi se naše instinktivno lahko sprostilo. Bolj se zavedamo teh delov sebe, manj je nevarnosti, da nam pobegnejo z vajeti. Veliko napetosti v nas je namreč ravno posledica nesposobnosti sprostiti nabrano seksualno energijo v sebi.

Kot vsak drugi negativen aspekt je tudi ta priložnost za delo na sebi in za razvoj. Naučiti se moramo delovati za dobrobit družbenega, imeti moč za velike in pomembne spremembe, se osvoboditi od takih in drugačnih fiksacij ali seksualnih destruktivnih nagnjenj. Toda to nam bo uspelo le, če ozavestimo probleme in smo se pripravljeni truditi za spremembo v sebi.