Ura, ob kateri ste se rodili, določa, kakšen človek boste

Glede na uro rojstva lahko odkrijete nove stvari o svoji osebnosti, energiji, značaju in morda vam bo jasno, zakaj počnete nekatere stvari. Poiščite svoj čas in poglejte, kaj vam sporočajo zvezde. O tem piše stil.kurir.rs.

0.00–2.00

V teh urah so rojeni pravi pustolovci. So radovedni, radi se spreminjajo in radi odkrivajo nove stvari o sebi.

2.00–4.00

Zelo pridni ljudje, ki se osredotočajo na materialno plat življenja. Imajo predispozicijo za izjemno poslovno in finančno uspešnost.

4.00– 6.00

Izjemno pogumni ljudje, ki poskušajo uspešno premagati vse ovire. Imajo vodstvene sposobnosti. Vsak problem vidijo kot preizkušnjo, iz katere se lahko nekaj naučijo. Drugi z veseljem upoštevajo njihove nasvete.

6.00–8.00

Rojeni v tem času imajo posebno sposobnost empatije. So skrivnostni in duhovni ljudje. Intuicija je zelo izrazita, stvari predvidijo vnaprej.

8.00–10.00

Radi pomagajo drugim in so zelo očarljivi. Imajo čudovito karizmo, s katero zmagujejo. Pogosto so v središču pozornosti in priljubljeni v družbi.

10.00–12.00

To so ljudje, ki želijo spremeniti in izboljšati svet. Prizadevajo si za globalne spremembe. S svojim delovanjem in vedenjem kažejo, kako napredovati in se razvijati.

12.00–14.00

Nenavadni ljudje, ki radi tvegajo, pustolovščine pa jim niso tuje. So izjemno ustvarjalni in imajo bujno domišljijo ter razvit čut za estetiko.

14.00–16.00

Močni posamezniki, ki so v težkih časih izjemno iznajdljivi. Sposobni so rešiti vse težave, svoje in svojih bližnjih. Zato mnogi menijo, da so nenadomestljivi.

16.00–18.00

Imajo notranji mir in zaradi tega možnost videti celotno situacijo. Izogibajo se konfliktom, vedno znajo najti kompromis.

18.00–20.00

Pripravljeni so na različne podvige. To so ljudje močne volje, ki so se vedno pripravljeni učiti in napredovati. In kar si zamislijo, dosežejo.

20.00–22.00

Nikakor se ne zadovoljijo s skromno vlogo v življenju. Vedno si želijo več in boljše, zato se nenehno trudite izboljševati se.

22.00–00.00

To so ljudje, ki živijo v svojem svetu in jih drugi pogosto ne razumejo. Imajo pa še posebej bister um in ogromno srce.