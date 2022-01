Astrološki znaki, ki so najslabši v postelji: skupna jim je ena lastnost

Astrologija razkrije marsikaj o nas: kakšni smo kot prijatelji in partnerji, kako znamo ravnati z denarjem in seveda kakšni smo v postelji. Horoskop spolnosti tako razkriva, kateri znaki so najslabši v postelji, pa tudi zakaj. Astrologi so tako mnenja, da so pri teh petih znakih potrebni jekleni živci, ko pride do vroče akcije med rjuhami.

Oven

Včasih ga imenujejo najsebičnejši znak v horoskopu, poleg leva. Ovni so obsedeni sami s seboj, tudi v postelji. Iščejo le užitek zase, in ko ga dobijo, se bodo obrnili in zaspali, partnerja pa bodo pustili na cedilu.

Lev

Levi sicer na splošno veljajo za dobre v postelji, a če 'vklopijo' sebičnost, bo partnerju težko. Lev bo v postelji pričakoval nemogoče – da mu bo oseba, s katero je, prinesla več užitka, kot lahko. In vzajemnosti ne bo, on vidi samo sebe.

Devica

Če vas bo kdo izčrpal v postelji, je to zagotovo devica. A ne zato, ker bo akcija trajala vso noč, ampak zato, ker se ne bo ustavila, dokler ne bo dosegla nekaterih svojih zamišljenih ciljev. To lahko povzroči nezadovoljstvo ali celo dolgočasje.

Strelec

Veliki astrološki pustolovec obožuje priložnostne odnose, a je v postelji presenetljivo sebičen. Strelec ne mara obveznosti, ne mara, da je njegova svoboda omejena, tudi ko gre za to, kaj se bo dogajalo med rjuhami. Strelec med seksom razmišlja še o tisoč drugih stvareh, zato na svojega partnerja sploh ni pozoren.

Kozorog

To znamenje ima rado nadzor in ga ne prepušča nikomur, zato je akcija s kozorogom v celoti zasnovana na scenariju, ki si ga je zamislil. Rad prevladuje in narekuje, kako bodo stvari potekale, zato je zelo mogoče, da se boste počutili, kot da ste v službi in opravljate kakšno zoprno obveznost.