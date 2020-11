Upravljajte svoje življenje

Naše telo obdaja avrično polje, ki ima osupljivo sposobnost generiranja energije. Vsakodnevne pozitivne in negativne energijske izmenjave seveda vplivajo nanj, in če nismo v ravnovesju, nas lahko škodljivi vplivi še dodatno oslabijo.



Toda če čutite negativnost nekoga ob sebi, se lahko zaščitite in preprečite, da bi vas vrgel iz tira – če jo le pravočasno zaznate.

Splošno vodilo je, da se obdajte s spodbudnimi ljudmi, ob katerih boste lahko sproščeni in vam ne bo treba ves čas paziti, ali vam kradejo energijo. Učite se od živali, saj oddajajo pozitivno energijo.



Zadovoljne so v sedanjem trenutku in njihovo zadovoljstvo se odraža kot prijetna energija, ki jo občutimo v njihovi bližini. Sledite občutku lahkotnosti ob stikih z ljudmi. Kadar ste v negativnem energijskem stanju, se dvignite sami, tako da se osredotočite na ustvarjalnost, optimizem, sočutje, humor itd., da si dvignete vibracijo. Naučite se sprejemati pozitivno energijo.



Meje vaše avre vas ščitijo. Začnete lahko tako, da poskusite na vsako slabo situacijo pogledati z drugega zornega kota ter opazite spodbudne stvari okoli sebe.