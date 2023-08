Upoštevajte notranji glas

Intuicija je vaš notranji glas, ki vas ščiti pred nevarnostjo. Če jo poslušate, boste vedeli, kdaj je kaj narobe z vašimi bližnjimi in kdaj so vaše odločitve pravilne. Včasih pa jo vendarle blokiramo sami ali si je ne razlagamo pravilno. Obžalovanje nam zniža vibracijo in nas oddalji od našega notranjega glasu. Če smo usklajeni s svojim notranjim glasom, gladko in jasno sprejemamo odločitve, ki jih pozneje ne obžalujemo. Sicer delamo napake, ki nam jih narekuje ego, za katere nam je pozneje žal.

Pogosto je razlog, da se ne pustimo voditi intuiciji, tudi pomanjkanje prilagodljivosti. Če poslušate intuicijo, ste pripravljeni iti s tokom, kar pomeni, da se vaši načrti in odločitve sproti spreminjajo. Prezrete opozorilne znake, ki bi jih sicer opazili in spremenili pot. Ljudje, ki ignorirajo intuicijo, so na splošno manj prilagodljivi in nočejo nikogar razočarati. Če delujete po intuiciji, pa znate reči drugim ne že na začetku.

Pomemben znak, da niste v stiku s svojim notranjim glasom, je občutek zmede. Trudite se sprejeti pravo odločitev, toda vaše misli niso jasne. Ko se ravnate po intuiciji, nimate zmedenih misli, stvari veste iz svojega notranjega prepričanja, zunanje sinhronosti narekujejo odločitev, ki vas vodi na pravo pot. Tudi dovoljenje in pričakovanje, da nekdo drug sprejme odločitev za vas, je zagotovo znak blokirane intuicije. Pustite, da se partner odloča za vaju, čeprav se ne strinjate z njim? To je znak, da morate bolje prisluhniti svojemu notranjemu občutku.