Uporabljali kot rentgen, pa tudi za ...

Regresoterapevtom in mistikom, kot so Stuart Wilson, Joanna Prentis, Dolores Cannon in Edgar Cayce, je uspelo povezati pričevanja ljudi v regresiji ter pridobiti informacije o izgubljeni civilizaciji.

Atlantida je bila organizirana, strukturirana družba, intelektualno in duhovno razvita. V njej so delovali tako znanstveniki kot svečeniki, ki so se povezovali s svetimi energijami. To je bila pomembna šola duhovnega razvoja, na njej so se naseljevale duše z višjo vibracijo, ki naj bi učile druge. Svečenike so dojemali kot duhovna, ne religiozna bitja, ljudi z višjo zavestjo in izpiljenimi sposobnostmi uporabljanja energije in zavesti, povezanimi z virom. Cilj je bil, da bi enake sposobnosti sčasoma razvili vsi. Nekaj časa med prebivalstvom ni bilo rivalstva in tekmovalnosti, vsi so delali za skupno dobro.

Energija brezpogojne ljubezni

Z velikimi kristali so usmerjali energijo za zdravljenje. Izvajali so tako preventivne kot zdravilne terapije, povezane z barvami in zvokom, ter rituale, v katerih so kristali s pomočjo sončnih žarkov ustvarjali laserske žarke. Zavedali so se, da je zvok vibracija, ki aktivira manjše kristale, da nastanejo vorteksi zdravljenja, jih uporabljali tudi kot rentgen za odkrivanje napak DNK pa tudi za transport, ogrevanje in osvetljavo.

Njihova poezija in umetnost na splošno nista vsebovali nasilja, krutosti, obupa, konfliktov in travm, saj so se zavedali, da te stvari nažirajo družbo in prinašajo nizke vibracije.

Svečeniki v templjih so odprli portal za energijo brezpogojne ljubezni na Zemlji ter se jo trudili stabilizirati in zasidrati, a je večina ljudi tedaj še ni zmogla. Prebivalci so bili večinoma nežni, ljubeči, sprejemajoči, inteligentni in ustvarjalni, a duhovno še precej nerazviti v primerjavi s svojimi voditelji. Regresotarapevti pravijo, da se z isto energijo povezujemo zdaj, ko se učimo brezpogojne ljubezni ter ohranjati harmonijo srca in čustev.