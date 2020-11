Uporabite duhovno znanje v praksi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Obračajte svojo težavo in jo poglejte z vseh zornih kotov. FOTO: Francescoch/Getty Images

Če želite uporabiti spoznanja z delavnic in iz duhovnih knjig v praksi, se morate najprej zavedati, da je vse, kar se vam dogaja, povezano z vami. Vse je eno, nobena situacija ni posledica dejanj drugih, medtem ko ste sami uboga žrtev okoliščin. Tudi če se tega še ne zavedate, sami vplivate na vse v svojem življenju.Težavna situacija je lahko posledica vaših črnih predvidevanj, strahov, pretekle karme, vzorcev, šibko postavljenih meja z drugimi, nenehnih napačnih odzivov, negativnih čustev, ki so vas privedli v slepo ulico. Krize pa so tu, da bi vas, četudi na silo, prisilile nekaj uvideti in spremeniti. Tudi če je situacija karmična, to ne pomeni, da ste v njej žrtev in imate zvezane roke, saj lahko sami spremenite čisto vse. Ko se zataknete, se zato najprej vprašajte, kaj se vam v resnici dogaja.Če ste v stresu, poglejte, ali za preobremenjenostjo ne tiči vzorec, da zmorete vse, ste nepremagljivi in morate vse opraviti sami. Če imate težave s šefom, preverite svoje meje in strah pred avtoriteto. Če ne najdete partnerja pa, kakšna so vaša merila. Če se vam nekaj vztrajno izmika, npr. da si goreče želite redno zaposlitev, dobivate pa same honorarne projekte, se vprašajte, čemu vam služi trenutna situacija.Vse, kar se vam dogaja, je namreč na neki ravni smiselno za vas, četudi s tem samo sledite svojim obrambnim mehanizmom. V starem ostajate, ker se počutite udobno, vas je strah iti naprej ali situacija kljub težavam nagovarja katerega od vaših vzorcev. Se morda bojite prevzeti odgovornost? Imate občutek, da bi v redni službi izgubili svobodo?Je morda vaša prava pot, da ustanovite svoje podjetje, toda šele ko boste pripravljeni in imeli dovolj izkušenj za to? Izvira potemtakem vaša želja po redni službi zgolj iz vaše potrebe po varnosti? Ali vam ta potreba po varnosti preprečuje, da bi stopili na podjetniško pot? Morda pa je vaš dušni namen, da premagate ta strah in se naučite biti pogumen podjetnik. Sprašujte se o vsem, obračajte situacijo in jo poglejte z vseh zornih kotov. Pri tem bodite čim bolj iskreni s seboj.Če si prisluhnete, boste vedeli, kateri odgovori so pravi in kaj se skriva pod površjem. In ko boste vedeli, katero prepričanje, čustvo, vzvod ali lekcija tiči za nečim, boste lahko vzeli vajeti v svoje roke. Spremenili boste tisto, česar ne počnete prav, opustili misli in čustva, ki vam nižajo vibracijo in vas zadržujejo na mestu, naučili se boste postaviti meje. Ne obupajte, če vam ne uspe že prvič rešiti vsega. Igrajte se in poskušajte na različne načine. Bodite pozorni tudi na to, kako se drugi vpleteni odzivajo, če spremenite taktiko, kako vaša pozornost pritegne različne scenarije, kako vaša čustva barvajo dogodke …Pri tem si pomagajte z vsem, kar ste se naučili na delavnicah in seminarjih. Sčasoma boste spoznali, kako veliko moč na oblikovanje svojega življenja imate v resnici in da težave minejo, takoj ko usvojimo lekcijo, ki nas jo učijo.