Uničevalna ženska moč

Eden od najbolj znanih hindujskih mitov govori o boju med demoni, ki želijo uničiti svet, in bogovi. Durga, mati vesolja, ubije vse razen najmočnejšega, ki se imenuje Raktabija, kajti ob vsakem njenem poskusu nastane klon. Pokliče uničevalno Kali, ki odločno obračuna z njim in si izdela ogrlico iz lobanj demonov. Čeprav je strašna in ognjena, se lahko od nje naučimo, kako ravnati z močno žensko energijo.



Dandanes smo namreč priča vsakodnevnem nasilju in nepravičnosti, tako kot če bi se demon vedno znova kloniral. A čeprav se zdi brezupno, nas Kali spodbuja, da jo posnemamo. Upreti se moramo vsemu, kar vodi v nasilje, strahovladi, ignoranci in nepoštenosti, ter iti v bitko. Uporabiti moramo svoj glas, modrost in neustrašnost, da spremenimo svet na bolje.

Opozarja nas tudi, da je dobro premagati svoj ego. Velikokrat je Kali upodobljena z mečem božanskega znanja in odrezano demonovo glavo v rokah, kar simbolizira ego – glava, ki mora služiti modrosti, ki je v njej – meč. Na ego vedno gledamo kot na identiteto, večvredni del nas, pogosto pa se bojujemo z njim, ker nam želi ukazovati.



Primerjamo se z drugimi, ponosni smo nase ali znižujemo svojo vrednost zaradi njega. Kadar ga ni, smo šele lahko v toku in se predamo dogajanju. Kali nas po drugi strani uči, da identiteta ni pomembna. Moramo jo spustiti in se osvoboditi, namesto tega pa se osredotočiti na ljubezen in skrb za druge. Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da nam kaže pravo vrednost teme. Na pogled je namreč grozljiva. Hindujci ji pravijo temna boginja in pravijo, da v njenem pravem bistvu ni le groza, ampak lepota ničesar, da simbolizira točko, na kateri se vse razgrajuje. Tudi zvezde so na primer na črnem nebu in z neskončnostjo jih povezuje prav ta črnina.



Kali nas spominja, da tema ni nujno negativna, saj je točka, kjer se vse razblinja in končuje, hkrati pot v neskončnost. Prav to misel uporabljajo tudi nekateri jogiji, ki si med meditacijo rečejo: »Jaz sem nič.« Hkrati se prav s tem povežemo z življenjsko silo ter se globoko sprostimo, ko spustimo vse, na kar smo navezani.

