Umirite um s pomočjo drugih

Guruji pravijo, da je eden od načinov, da utišamo svoj vedno hiteči in klepetavi um, tudi to, da se obrnemo od sebe, usmerimo v druge in jim začnemo služiti. Ko se počutimo najbolj napete, tesnobne in na robu, največkrat začnemo premišljevati o sebi.



Vse, okoli česar se tedaj vrtijo naše misli, smo mi sami. In če sledimo negativnemu miselnemu toku glede sebe, se lahko zapletemo v negativno spiralo, ki še poslabša naše počutje. A ta začarani krog lahko prekinemo in preusmerimo svoje misli tako, da se osredotočimo na nekaj ali nekoga drugega. Služenje oz. pomoč drugim bo našo pozornost in osredotočenost premaknilo drugam, namesto s sabo se bomo ukvarjali z drugimi in posledično sprostili vznemirjeni um.



Ko ste vznemirjeni, tako raje poiščite nekoga, za kogar mislite, da potrebuje vašo pomoč. Lahko delate kot prostovoljec ali se vključite v organizacijo, ki pomaga ljudem v stiski. Vaš um se bo ob tem zagotovo umiril. Poleg tega bo občutek, da pomagate skupnosti, osmislil življenje, počutili se boste kot pomemben del skupine.

