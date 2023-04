Naše avrično polje je elektromagnetno polje, s katerim mislimo, čutimo in čustvujemo. Telo je samo posledica tega, kakršne vibracije imamo v polju, saj se prenesejo nanj. Izvor vsega je v umu, kajti tako kot mislimo, tako občutimo, pravijo guruji. Ne moremo čutiti nečesa, česar ne mislimo.

Smo začetek in konec vsega

Um je kot krmilna plošča, kjer se vse začne in konča. Ko se človek oddalji od situacije in ozavesti ponujeno rešitev, se njegova energija spremeni. Trpimo zato, ker verjamemo stvari, ki niso resnične. To pomeni, da lahko sprememba načina razmišljanja vse spremeni. Šele ko sami pri sebi odpustimo, nimamo več težav z določenim človekom. Mi smo začetek in konec vsega, zato naši odnosi vedno izvirajo iz odnosa, ki ga imamo do sebe. Ko sam predelaš neko lekcijo, se spremeni tudi odnos.

Ko začutiš neko čustvo, ne veš, iz katere misli izhaja, saj pogosto prihaja iz podzavesti, pod njim pa se skriva prepričanje o sebi, povezano s tem. Gospa, ki meni, da je ljudje v službi ne marajo, je ustvarjalka tega občutka in prepričanja, zato se mora vrniti do točke, na kateri se je to začelo v njej. Na koncu ugotovi, da ima v sebi prepričanje, da se ne mara, življenje pa ji to samo odslikava.