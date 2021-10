Ukrotite svoje misli

Ko o nečem nenehno premlevamo, se na to osredotočimo, ne spustimo iz glave trenutne problematike, si rišemo različne scenarije za prihodnost in predvidevamo, kaj vse bi šlo lahko narobe, to intonira naša dejanja in odločitve.

Namesto da bi se povezali s svojo intuicijo, tako pridobili odgovore ter delovali z modrostjo svoje duše, delujemo na podlagi svojih misli, strahov, negativnih čustev, predvidevanj, ugibanja in preteklih slabih izkušenj in si prizadevamo izogniti se morebitnim namišljenim posledicam nečesa, kar se morda na koncu niti ne bo zgodilo.

A svoje škodljive mentalne vzorce, ki se nam čez dan nenehno pletejo po glavi, lahko prepoznamo in z nekaj discipline tudi spremenimo. Bodimo pozorni na svoj miselni proces in se ustavimo, ko se zalotimo pri samokritiki, črnih napovedih za prihodnost ali obtoževanju za pretekle dogodke. Če nas naše razmišljanje spravlja v slabo voljo, je to razlog za alarm.

Čez dan bodite pozorni na to, kolikokrat ste kritični do sebe, visite na slabih spominih, jih vedno znova analizirate ali si na njihovi osnovi rišete prihodnje negativne scenarije. Spomnite se, da je sedanji trenutek edini pomemben in realen, in ostajajte v njem. Zavestno se uprite tovrstnemu načinu razmišljanja in se vedno znova vrnite h golim dejstvom o določeni situaciji. Tako je namreč ne boste zameglili s svojim balastom, ki bi vas vodil v napačno smer.