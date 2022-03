Ukrajinsko-ruska kriza v astroloških kartah: najhujše bi se lahko končalo do junija

Zgodbo je obudil lunin mrk, dovršen 19. 11. 2011, in aktiviral severni lunin vozel na Algolu, najbolj zloglasni zvezdi. Bile pa so tudi druge astrološke spodbude.

Karta trenutka prodora ruskih sil v Ukrajino jasno nakazuje, da ima Rusija veliko premoč in da se je lotila napada hladnokrvno, načrtovano, strateško. S to hladno, a napadalno energijo so videti očitno močnejši od napadenih, slednje dojemamo kot žrtev in imajo podporo velikih z Zahoda. Ta zaščita ne bo obranila naroda pred trpljenjem, bo pa dala večjo moč obrambi Ukrajine. Ker sta zaščita in pomoč Ukrajini na neki način pretirani, se lahko zaradi tega obrne tudi proti njim.

Kljub vsemu sta nakazana kar dva znaka komunikacije in dogovarjanja vpletenih, ki mogoče nista najbolj transparentna, a imata lahko dolgoročno dobre posledice. Ker imamo kardinalni ascendent in Luno v strelcu, se znajo stvari hitro odviti. A zaradi vrinjenega fiksnega znamenja 1. in 7. hiše se lahko, ko se zavzame državo, še dolgo usklajujejo.

V karti Ukrajine je videti, da imajo močne, neuničljive nasprotnike, ki so lahko poraženi le od znotraj. Uničenje nasprotnika z njegovim lastnim orožjem ali iz njegove ekipe je mogoče že letos. V karti nove Rusije Sonce tvori opozicijo na Saturn, natalno sta povezana v inkonjunkciji, kar nakazuje možnost, da bo njihov predsednik oviran, na neki način odrezan. Kar se tiče luninega mrka na Algolu, se bo maja popolni mrk dovršil na njegovi nasprotni strani. Kakšna je torej mitološka zgodba za to zvezdo in ozvezdjem, del katerega je?

Ker je ruski voditelj močan kot lev in močno zaščiten, ga bo morda ukanil kdo od njegovih. FOTO: Leestat/Getty Images

Lepotica se zaradi posilstva spremeni v pošast, s kačami namesto las, ki s pogledom okamni vsakogar. Podobno je tu, ko se šarmantni vodja Putin v naših očeh spreminja v pošast, ki se želi širiti po svetu. In potem pride močan junak, ki pošast obglavi in glavo uporabi v nadaljnjih borbah. V tej zgodbi se zdi, da ima Zahod edino možnost na neki način zamenjati ali odstraniti Putina. Glede na to, da je ruski voditelj močan kot lev in močno zaščiten, ga bo težko premagal kdo drug kot nekdo od njegovih z ukano – ali pa z njegovim lastnim orožjem.

Po mojem mnenju bi se lahko glavna napetost končala do sredine maja ali najpozneje do začetka junija. Se bo pa potem veliko pogovarjalo, usklajevalo, merilo moči. Trpljenje in strah naj bi bila najhujša v aprilu, a se zdi, da bomo pomagali žrtvam in se bo iz trpljenja rodilo tudi veliko sočutja.