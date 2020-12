Ujemanje štirih elementov

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V vsakem od nas se prepleta več elementov, eden običajno prevlada in obarva naš značaj. FOTO: Zuberka/Getty Images

Če želimo o tem, kako se bomo z nekom ujeli, sklepati po osnovnih astroloških parametrih, poglejmo prevladujoči element v horoskopu. Vsak element zajema tri znamenja, in če jih poznamo, razumemo, kako se odzivamo na določene okoliščine. Grafično si to lažje predstavljate, če si prikličete pred oči zodiakalno kolo ter opazite, da so znamenja v njem med sabo v različnih razmerjih. Nekatera so si nasproti, druga so povezana. Tako se lev in vodnar dopolnjujeta in sta lahko sorodni duši, podobno kot bik in škorpijon.Ognjena znamenja so oven, lev in strelec. Vsa tri so topla, ognjevita, entuziastična, optimistična in energična, saj jih navdihuje ognjena energija. Na splošno so tisti, ki so rojeni v ognjenem znamenju ali ta element prevladuje v njihovem horoskopu, živahni in pozitivni. Zelo težko jim je zlomiti duha in jih spraviti na dno. Njihov bojeviti značaj in ognjeni temperament jih spodbujata k tveganju in sprejemanju izzivov.Zemeljski bik, devica in kozorog so iz drugačnega testa – realistični, prizemljeni, praktični, zanesljivi, ukvarjajo se z izzivi vsakdanjega življenja. Težijo k stabilnosti in vse v njihovem življenju se vrti okoli dela, služenja … Sledijo pravilom, sprejemajo odgovornost, denar in lastnina jim veliko pomenita. Včasih so tako obremenjeni z iskanjem občutka varnosti, da so pretirano ambiciozni, materialistični in ozkogledi.Zračni dvojčki, tehtnice in vodnarji obožujejo svobodo in iščejo resnico ter pravičnost za človeštvo. Zdi se jim, da morajo druge ozaveščati, kaj je pomembno na svetu, ter ga spreminjati na bolje. Vsi so mojstri v komunikaciji, odprtega uma, imajo izpiljene družabne veščine. Včasih so drugim sicer malce nadležni, lahko so namreč neodločni in nerealistični.Vodna znamenja, rak, škorpijon in ribi, so globoka, introvertirana in čustvena. Prizadevajo si, da bi nekam spadala, nekomu pripadala, občutljiva so, senzibilna in sočutna. Včasih jih ovira prevelika ranljivost in se umaknejo v svojo školjko pred drugimi ali postanejo skrivnostni, da bi se s tem zaščitili.In kateri elementi se ujemajo? V zodiakalnem krogu je vsako zemeljsko znamenje nasproti vodnega in zračno nasproti ognjenega. Ker se nasprotja privlačijo, se zemeljski trojček dobro razume z vodnimi znamenji, zračni element pa z ognjenim, tako kot kisik in ogenj – ne moreš zakuriti brez njega, če ga ni, pa bo ogenj sčasoma ugasnil. Enako velja za zemljo in rastline, ki ne morejo brez vode.