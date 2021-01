Učimo se zlahka ali stežka

Guruji in duhovni načini pravijo, da se lahko učimo in napredujemo na dva načina – skozi veselje in bolečino. Prvi zajema sodelovanje in deljenje z drugimi, sledenje življenjskemu toku in spremembam brez upiranja, zavedanje, da je svet varen in odprt kraj, poln prijateljev in priložnosti, da je obilja dovolj za vse in zanj ni treba tekmovati ali se prelomiti na pol.



Bolečina po drugi strani predstavlja delovanje s tekmovalnostjo, pohlep, rigidne strukture in trdovraten odpor proti spremembam. Svet skozi to prizmo doživljamo kot ogrožajoč, v njem smo nemočna žrtev, ki se ji godijo krivice, za varnost pa se moramo boriti.



Toda ne zavedamo se, da bolj ko je naša zavest sprejemajoča, odprta in pretočna, bolj bo vesoljni ustvarjalni proces deloval za nas in hitreje bomo premagovali ovire in omejitve. Kreiranje realnosti namreč odseva stanje človekove zavesti. In če trmasto vztrajamo pri tem, da smo nemočni proti nepravičnim zunanjim okoliščinam, ki nas tepejo, se nam bo natanko to odslikavalo v življenju.



Zato se potrudite pogledati na življenje drugače in vzemite moč v svoje roke. Presenečeni boste, ko boste spoznali, da lahko tudi neboleče premagate težje preizkušnje.

