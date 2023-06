Turški horoskop razkriva: do konca leta bo teh pet astroloških znakov spremljala neverjetna sreča

Turški horoskop, znan tudi kot Otomanski horoskop, je starodavni sistem astrologije, ki se je razvil v Osmanskem cesarstvu. Čeprav nima natančno določene povezave z moderno zahodno ali vedsko astrologijo, predstavlja pomemben del kulturne dediščine in duhovne zgodovine turškega naroda. Temelji na 12 različnih simbolih ali znakih, ki so vsi povezani z naravo in živalskim kraljestvom. Vsak znak ima svoje posebnosti in značilnosti, ki odražajo posameznikovo osebnost in usodo. In komu bo do konca leta 2023 usoda najbolj naklonjena?

Aslan (lev)

Levi bodo letos zagotovo med najbolj srečnimi. Kipeli bodo od pozitivne energije, ki jim bo pomagala doseči skoraj vse, kar si želijo, in celo najti ljubezen. Zaradi svoje neverjetne karizme bodo na sogovornike pustili dober vtis, kar jim bo v veliko pomoč ne samo na ljubezenskem in prijateljskem, ampak tudi na finančnem področju.

Başak (devica)

Device so običajno zelo previdne in metodične. Njihova glavna zaščitna planeta – Merkur in Saturn – bosta v precej ugodnem položaju. Do konca leta 2023 bodo držali vse niti v svojih rokah, vse bo pod njihovim nadzorom, kar jim bo dvignilo samozavest in jih naredilo še bolj agilne. Poleg tega jim bo v naslednjih dneh uspelo rešiti velike in pomembne probleme, postopoma, enega za drugim.

Terazi (tehtnica)

Leto 2023 je za tehtnice zelo turbulentno. Pripadniki tega znamenja so se znašli v popolnem kaosu – okrog njih se je dogajalo vse mogoče, priložnosti so se vrstile ena za drugo, možno je, da jih je nekaj spolzelo skozi prste. Ampak, tehtnice, ne skrbite. Preostali del leta pa vam ponuja obilico možnosti za uspeh, predvsem na finančnem področju. Leto 2023 je za vas po turškem horoskopu eno najbolj nepozabnih let.

Akrep (škorpijon)

Če obstajajo stare sanje, nekaj, o čemer ste dolgo sanjali in po čemer ste hrepeneli, jih boste uzdaj uresničili. Ste le korak stran od izpolnitve svoje velike želje. Vse se dogaja hitro. Časa za počitek ne bo, kar pa bo za vas pravzaprav koristno. Do konca leta 2023 vam bo uspelo priti iz najtežjih situacij kot zmagovalci.

Balik (ribi)

Ribe so v neverjetno pozitivnem valu, letos zanje ni ovir. Odločene so uresničiti vse svoje načrte, premagati vse ovire in ne dovolijo, da bi jim kdo stal na poti. Pri tem jim pomagajo zvezde, ki jih dobesedno varujejo na vsakem koraku in v vsaki situaciji. In s to podporo bodo ribe do konca leta 2023 z lahkoto obvladale vse težave.