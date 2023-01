Turbulentna leta

Že v osemdesetih je veliko duhovnih učiteljev, na primer Louise Hay, opozarjalo na to, da se bodo med letoma 2020 in 2024 stvari odvijale hitreje in bo marsikdo doživel krizo, da moramo biti previdni, kaj razmišljamo, očistiti svoje misli, ne razmišljati negativno, ostati prebujeni …

Še vedno ni prepozno in še vedno je čas, da si pomagate tako, da se učite tehnike za čiščenje uma. Napovedujejo tudi, da se bodo ljudje, ki se hitro prebujajo, v prvem delu transformacijskih let sestavili, se stabilizirali – ljudje okrog njih bodo lahko doživljali krizo, toda oni bodo stabilni, kar bo zelo pomembno, saj ne moremo ustaviti pospešenega dogajanja, zgoščevanja dogodkov in časa, ki se odvija.

Čeprav nas naglica utruja, ne moremo izstopiti, ustaviti toka, vleče nas naprej. Pred tem smo šli skozi določen proces, ki mu je sledilo dolgo obdobje miru, zdaj pa tega ni več. Toda moramo se premikati naprej, slediti procesu in dogajanje se bo v neki fazi umirilo, pravijo. Če zaradi tega nimamo časa prebaviti dogodkov, se lahko pomladimo in uravnovesimo v naravi. Večina ljudi namreč čuti velike spremembe, medtem ko bo za prebujene to čudovito obdobje, ko bodo čutili več miru, energije, povezanosti, ker se je tančica zavedanja dvignila. Začutili bodo, da smo univerzalne duše, ki soustvarjamo to vesolje z drugimi čudovitimi dušami.