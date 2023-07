Tudi rastline so inteligentne in imajo zavest

Strokovnjaki so odkrili, da imajo rastline svoje avrično polje, njihova vibracija pa lahko blagodejno vpliva na človeka. Poleg tega so izjemno inteligentne. Drevesa in rastline naj bi namreč oddajali feromone, zvoke in celo vonje. Znanstveniki so potrdili, da se nam v bližini dreves lahko izboljša fizično, mentalno in čustveno ravnovesje. Da nas rastline zdravijo. A ne gre le za spoznanje, da so rastline žive, ampak da imajo tudi zavest. Drevesa so kot velikanske antene, ki obdajajo Zemljo. Lončnice nam pomagajo zniževati stres, spodbujajo storilnost, izboljšajo odnose in kakovost zraka.

V bližini dreves se nam lahko izboljša fizično, mentalno in čustveno ravnovesje. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Šamani verjamejo, da na poletni solsticij drevesa pošljejo v vesolje sporočila o zdravju Zemlje, na zimski solsticij pa prejmejo odgovor.

V duhovni skupnosti Damanhur v bližini Torina že 40 let raziskujejo komunikacijo z rastlinami in poskušajo dokazati, da so ključni del planeta, od katerega je odvisen naš obstoj. Zasnovali so Sveti gozd, v katerem izvajajo preizkuse. Razvili so napravo, ki lahko bere elektromagnetno vibracijo rastline in jo spremeni v glasbo. Odčitava pulziranje rastline, ga pretvori v zaporedje in zaigra kot melodijo. Naprava je pritegnila zanimanje širše skupnosti, tako po svetu prirejajo koncerte z glasbo rastlin. Ljudje opisujejo izkušnjo kot čudežno in mistično.

Imajo deset osnovnih čutov

Že starodavna ljudstva so se zavedala, da je narava del nas in mi del nje. Sodobni strokovnjaki so to poimenovali biofilija. Odkrili so, da resonanca dreves in rastlin spodbudi sproščanje oksitocina, hormona, ki naš sistem uravnovesi fizično, čustveno, mentalno in duhovno, melodija rastlin pa pomaga dvigovati zavest ljudi.

Poleg tega naj bi imele rastline enake čute kot ljudje, a še dodatne. Ko so položili na liste rastlin gosenico, so začele oddajati strupene snovi, njihova melodija se je spremenila. Zdi se, kot da rastline zbirajo podatke iz okolja in se odzivajo nanje.

Znanstvenik Stefano Mancuso, začetnik rastlinske nevrobiologije, ki raziskuje rastlinske signale, pravi, da so rastline inteligentne, čuteče ter bi morali bolj skrbeti zanje, predvsem v sedanjem času t. i. šestega vala izumrtja na Zemlji – ko naj bi rastlinski in živalski svet doživljal najhujši val iztrebljanja vrst od dinozavrov pred 65 milijoni let.

Če imamo ljudje pet osnovnih čutov, jih imajo rastline vsaj dvajset, pravi Mancuso. Z njimi merijo vlažnost, zaznavajo težnost, strukturo prsti, vsebnost hranil, toksinov in mikrobov v njej ter občutijo elektromagnetna polja. S sosednjimi rastlinami ali živalmi delijo pridobljene informacije in jih opozarjajo na nevarnost.