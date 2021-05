Tudi dom ima energijsko polje

Energijsko polje doma lahko zdravimo.FOTO: Leonovo/Getty Images

Jasnovidci in ljudje, ki vidijo avro, pravijo, da imajo tudi hiše in domovi svojo energijo. Lahko so polne svetlobe ali temnejše, če spremenimo barve ali slike v njih, pa jo lahko spremenimo.Feng šuj je sistem, ki poudarja, da mesto, kamor postavimo določene predmete, barve, slike, energijsko vpliva na naš um, telo, celotno bitje. Vse v prostoru se namreč povezuje z našim poljem, resonira z nami in vpliva na energijski pretok. Hiša je energijsko polje, tako kot telo. In kot lahko z akupunkturo upravljamo energijski pretok telesa, lahko v domu vzpostavimo pretok či.Enako, kot skozi usta s hrano vnašamo či v telo, v domu delujejo vrata, skozi katera vstopa energija. Sobe so kot organi telesa – vse v njih lahko deluje dobro ali slabo. Če uporabimo prave barve, upoštevamo ravnovesje petih elementov, stojijo stvari tam, kjer naj bi, podprte s pravimi slikami, odlično negujemo organ oziroma sobo, v kateri bivamo, kar se bo odrazilo na celotnem telesu.Zgodnji mojstri feng šuja so bili jasnovidni in so videli, kako se energija spremeni, ko so postavili nekaj na določeno mesto. Ko npr. zamenjamo barve, se čakre in avre ljudi spremenijo, kot bi delali akupunkturo hiši. Pri tem seveda upoštevamo načela tega starodavnega sistema o tem, kako premakniti či prostora, le da namesto igel premikamo predmete, da energija steče.Enako, kot se pri razstrupljanju znebimo toksinov v telesu, je zato pomembno čiščenje nereda in šare, zaradi katerih energija zastaja in na nas vplivajo negativne vibracije. Ker na energijski ravni ni meja med nami in zunanjim svetim, ampak je vse povezano in prepleteno, lahko s spremembo zunanjega okolja vplivamo na svojo notranjo vibracijo. Tudi ker se težko odpovemo navadam in za to potrebujemo veliko discipline, je veliko lažje, če spremenimo nekaj zunaj sebe, kar takoj potegne za sabo nezavedno spremembo v nas.Čeprav je ne začutimo takoj, se vibracijski premik zgodi v trenutku, ko zamenjamo nekaj v okolju. Pokaže se v nekaj dneh, ljudje so drugače usmerjeni, odpirajo se energiji uspeha, denarja, ljubezni. Vse, kar je zunaj njih, se na koncu odrazi v njih, saj je njihov dom kot tridimenzionalna vizualizacijska tabla, ki vpliva nanje, saj tam spijo, živijo in so nenehno izpostavljeni vplivom okolja.Če imaš na steni npr. obešene slike samskih ljudi, na podzavestni ravni ustvariš nezavedni trans, ki sporoča, da je dobro biti samski. Če jih zamenjaš z romantičnimi, pa spremeniš vibracijo, nezavednemu pa tako sporočaš, da je dobro biti v paru, in tvoje telo, um in čustva se začnejo odpirati odnosu.