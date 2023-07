Trojna pozornost: ključno je, da ste v stiku s svojim telesom

Barbara Pinter Zupančič, mentorica oz. Feminine Power coach, ki pomaga ženskam pri osebni transformaciji ter odkrivanju pravih potencialov, pravi, da je osnovno načelo zavestnega ustvarjanja želene realnosti, da gremo najprej v svojo globino, nato sledita smer in kreacija. To pomeni, da je ključno, da smo vedno v stiku s svojim telesom, da se spustimo vanj, za trenutek počivamo v njem, da začutimo mir, mu prisluhnemo in odkrijemo, kaj je prav za nas, da potem sledi premišljena kreacija, ne pa brezglava akcija.Ta praksa se imenuje trojna pozornost.

Prva pozornost pomeni osredotočenje nase, na svoje počutje, premislek, kaj lahko naredite, da se boste še bolje počutili. V polni pozornosti nase dopustite, da se vaše meje razširijo, povežite se z nečim večjim od sebe (lepota narave, vesolje, bog ...), ob čemer čutite varnost, negovanje, kar vas vabi, da izkušate še več. Druga pozornost je potencial, ki ste ga začutili, ko ste se povezali z nečim večjim od sebe. V varni prostor, kjer se polno zavedate sebe, povabite še preostalo, kar je pomembno ali kar se vam dogaja v življenju (osebe, dogodki, izzivi), da dobite usmeritev. Tretja pozornost pa pomeni, da dobimo pogled s širše perspektive, zato so rešitve, ki jih zaznamo, v podporo vsem vpletenim. Nikogar ne izločajo, ravno nasprotno, povzdignejo in opolnomočijo.

Pomembno je tudi, da skrbimo za svojo energijo, pozitivna miselnost, miselnost rasti in iskanje rešitev (ne težav). Toga miselnost (tekmovanje, dokazovanje, ukazovanje, zmaga na račun drugih ipd.) je preteklost. Ključni so prožnost, sodelovanje, povezovanje, dopolnjevanje, zaupanje, prefinjenost, milina.

Vedno moramo biti v trenutku tukaj in zdaj, zavestni, kaj se v nas dogaja. Samo v nas je moč, da dvignemo svojo vibracijo. Energija privlači in visoka energija pritegne ljudi in okoliščine z visoko energijo. Nizka energija pa pritegne nizke situacije (ki si jih ne želimo).