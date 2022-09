Trije najsrečnejši astrološki znaki v oktobru 2022: čaka jih velik napredek na več področjih

Po mnenju astrologov letošnji oktober nekaterim astrološkim znamenjem prinaša velik napredek in uspeh na več področjih. Trije pripadniki horoskopa naj tako prihajajočo jesen izkoristijo na pravi način, saj jim bodo zvezde zelo naklonjene.

Lev

Ognjeni levi boste oktobra maksimalno izstopali na kariernem področju. Vaša delovna sposobnost in produktivnost skupaj z aktivnim položajem pomagata pri osvajanju novih ambicij. Sredina jeseni je lahko za leve v znamenju kariernih dosežkov. Mogoče je, da boste dobili želeni položaj in dosegli priznanje med sodelavci in nadrejenimi. Vendar ne napihujte preveč svojega ega, raje se osredotočite na nove obveznosti.

Devica

Oktober bo za device mesec romantike in ljubezni. Osredotočili se boste na krepitev odnosa s partnerjem. Če upoštevate svoje poklicne obveznosti, lahko najdete pravo ravnovesje in si vzamete čas za svoje najdražje. Če vašemu odnosu s partnerjem zadnje čase ne gre najbolje, vam bodo morda skupne počitnice pomagale obudite čustva. Mogoče je, da boste do konca oktobra izvedeli dobre novice, povezane z družino.

Strelec

Oktobra bo fokus strelcev na krepitvi poklicnih pozicij. Lahko boste pokazali svoje prednosti in sposobnosti ter napredovali v karieri. Z novim položajem ne bodo prišle le nove odgovornosti, ampak tudi povečanje dohodka. To vam bo omogočilo velike nakupe in celo izpolnitev starih sanj, piše portal stil.kurir.rs.