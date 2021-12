Trije astrološki znaki, ki se jih je bala sama baba Vanga: verjela je, da so pod zaščito višjih sil

Vedeževalka baba Vanga ni želela napovedati njihove usode, saj jih je imela za nevarne in pod varstvom višjih sil. Verjela je, da imajo nenavadno energijo, mešanico moči, nepopisne sreče, ki jih spremlja, pa tudi krutosti. Ali lahko uganete, kateri so ti znaki?

Škorpijon

Baba Vanga se je trudila, da ne bi sodelovala s škorpijoni, ker ji je bilo zelo težko prebrati njihove misli in jim napovedati usodo. Kot da bi obstajala neka sila, ki drugim ni dovolila, da bi jim 'videli v glavo'. To je povezala tudi z dejstvom, da je škorpijon sposoben skorajda hipnotizirati ljudi. Neopazno zlezejo pod kožo, začnete jim brezpogojno zaupati, pripravljeni ste ji slediti tudi, če nimate pravih razlogov za tolikšno mero zaupanja.

Škorpijoni so odločni, za svoje cilje so pripravljeni na vse. So karieristi in že v mladosti pogosto zasedajo visoke položaje. To je eden redkih znakov, ki je sam sebi precej nasprotujoč, kot da v sebi skriva več oseb. Zvijačnost in inteligenca mu omogočata, da je odličen manipulator, v debati ga je nemogoče premagati. Je karizmatičen in sebičen, spretno izkorišča slabosti drugih v svojo korist.

Ribi

Ta znak spremlja sreča, je zelo intuitivno in sposobno napovedati prihodnost. Med pripadniki rib je veliko posameznikov z nenavadnimi sposobnostmi: vedno se ustavijo tik pred kakšno veliko težavo, dobro se spopadajo s prevarami in izdajo, kot da znajo preprečiti slabe stvari. Vanga se jim je izogibala zaradi močne energije, pa tudi zato, ker ne potrebujejo pomoči, lahko sami odločajo o svoji usodi in 'berejo' prihodnost.

Drugače od škorpijonov ribe ne pritegnejo drugih s svojo hipnotično karizmo, ampak s svojimi psihološkimi močmi. Z lahkoto berejo razpoloženje drugih ljudi, prijatelji in družina cenijo njihove nasvete. V družbi ne izstopajo, a če se jim zamerite, hujšega sovražnika skoraj ne boste našli. Sposobni so vrhunskih spletk, izkoristili bodo vse povezave, ki jih imajo, in napadli sovražnika, ko tega niti približno ne bo pričakoval.

Lev

Baba Vanga se je levom izogibala iz istih razlogov, kot se je izogibala škorpijonom in ribam. Pripadnike tega znaka je neverjetno težko brati. Drugače od prejšnjih dveh znamenj je energijo leva nemogoče nadzorovati. Prinašajo kaos, vrline pa se zlahka spremenijo v pomanjkljivosti.

Levi so močni, samozavestni, a če njihov načrt propade, so pripravljeni stvari uničiti do tal. So karizmatični, a zelo občutljivi in ​​nečimrni – ena slaba šala bo v njih sprostila maščevalne energije. Pogosto so uspešni v poslu, politiki, umetnosti, a le pod pogojem, da obstaja oseba, ki bo njihovo moč usmerila na pravo pot. Brez takšnega vodstva lahko lev izgubi vse: porabi ves svoj denar za malenkosti, sklene slab posel, vstopi v nevarno družbo itd., piše mondo.rs.