Trije astrološki znaki, ki jih do 23. oktobra čaka vrtoglavi uspeh: nagrajuje jih retrogradni Saturn

Saturn svojo retrogradnost zaključi šele 23. oktobra letos. Astrologi navajajo, da bo v tem obdobju večina ljudi najverjetneje imela ovire v karieri ali težave s financami.

Čeprav je Saturn planet dela, marljivosti, potrpežljivosti, predanosti, lahko ob retrogradnem gibanju vse te lastnosti nekoliko oslabijo, piše atma.hr. Obdobje retrogradnega Saturna po mnenju astrologov ni ugodno za velike ali pomembne začetke, kot so novi projekti, investicije, zadolževanja, nakup nepremičnine. Njegov negativni vpliv pa lahko omilimo tako, da preživimo več časa s pozitivnimi ljudmi, s tistimi, ki so nam pripravljeni pomagati in nas podpirati.

To je obdobje, ko je treba končati vse, kar smo začeli. Prav tako je to ugoden čas za izpopolnjevanje, izobraževanje – vse lekcije, ki se jih naučimo zdaj, lahko koristno uporabimo že to jesen. Ne bodite preveč kritični do sebe, ampak se raje v miru učite iz svojih napak.

Kljub negativnemu vplivu retrogradnega Saturna, pa bodo trije astrološki znaki pod tem aspektom doživeli uspeh. Ste med njimi?

Devica

Saturn obdaruje tiste, ki trdo in pridno delajo, zato bodo rojeni v znamenju device zagotovo uspešni. Devica je delavna, predana, perfekcionistka in zdaj lahko dobi tisto, kar ji v preteklosti ni uspelo. Čeprav device, še posebej tiste nesamozavestne, ne bodo takoj opazile, da gredo situacije njim v prid, bodo ugotovile, da so dobile, kar so iskale.

Kozorog

To znamenje je priljubljeno pri Saturnu in do oktobra 2022 ga čakajo res velike spremembe. Če ostanejo mirni in še naprej marljivi, lahko kozorogi premagajo prav vsako oviro na poti do uspeha. Začenja se eno najlepših obdobij v njihovem življenju – to je treba izkoristiti.

Tehtnica

Kljub močni energiji retrogradnega Saturna začenja tehtnica čutiti svojo notranjo moč, je navdihnjena in pripravljena pokazati svoj potencial pri delu. Saturn temu znamenju olajša iskanje sorodne duše, zato jih čaka romantični preostanek poletja, poln poznanstev. Tisti, ki so v zvezi, pa bodo imeli priložnost izboljšati odnos.