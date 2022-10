Trije astrološki znaki, ki jih čaka čudovita zima: ljubezen bo cvetela, denarja ne bo manjkalo

Letošnja zima bo obdobje ponovnega rojstva, konca in novega začetka. Vsakemu znamenju bo prinesla veliko energije in priložnosti, da naredi velike stvari ter spremeni vse, kar mu na življenjski poti ni ustrezalo. Astrologi poudarjajo, da bodo čarobni zimski dnevi za spremembe najugodnejši za tri astrološka znamenja – ugotovite, komu se obetata sreča in napredek.

Bik

Čas je, da sprejmete prepotrebno tveganje – zdaj ali nikoli. Lahko se vrnete v preteklost in razmislite, kaj vas je takrat spremenilo, zdaj pa vam lahko odpre nova obzorja. Najugodnejše spremembe se vam obetajo na kariernem področju. To bo odlično obdobje za povezovanje, komuniciranje in druženje. Počutili se boste manj osamljeni, spletla se bodo čudovita poznanstva in prijateljstva. Ljubezensko življenje bo postalo bolj dinamično, prineslo vam bo veliko optimizma, piše atma.hr.

Devica

Čas je, da prevzamete zaslužene nagrade, čez zimo se bodo pokazale vse vaše sposobnosti. Naučite se sprejemati komplimente, saj resnično zaslužite vsako besedo pohvale. Vaše razpoloženje bo to zimo prav neverjetno. Inovativni boste, kar bo prineslo ugodne spremembe v poslu. Zima bo uredila tudi srčne zadeve – uspešno si boste opomogli od bivših ljubezni. Tisti, ki ste v zvezi, se boste znali osredotočiti na pozitivno in rešiti nekaj starih konfliktov. V ljubezni boste dobili povsem nove uvide in poglede.

Kozorog

Zima bo za vas čarobni čas. Leto je bilo polno poguma, želja, vse, kar ste se naučili, lahko zdaj uporabite. Pripravljeni ste na vse nove vloge, pripravljeni ste si ustvariti novo življenje, napredek z lastnimi rokami. Točno boste vedeli, kaj želite in potrebujete, da dosežete svoje cilje. Polni boste optimizma, vaša avra bo svetla in vaša energija čista. To je čudovito obdobje za povezovanje z drugimi in tudi, da si vzamete nekaj časa zase in se bolj sprostite.