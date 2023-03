Trije astrološki znaki, katerih življenja se bodo aprila za vedno spremenila: ste med njimi?

April 2023 lahko imenujemo tudi »ognjeni« mesec, saj bo več planetov v znamenju ovna ustvarilo neverjetno energijo za korenite spremembe. Poleg tega, v ovnu tako Sonce kot Jupiter, se bo v istem znamenju zgodil 20. aprila zgodi tudi prvi sončev mrk.

In ker oven naznanja začetek nečesa novega, bo to zagotovo navdihnilo nekatera znamenja, da bodo vzela vajeti v svoje roke in dobesedno v enem dnevu spremenila celotno življenje.

Oven

Predstavniki tega znamenja si bodo želeli začeti življenje iz nič, kot da je to zadnja priložnost. Zato lahko odločno in nenadoma zamenjajo službo, spremenijo svoj videz ali podobo ter razmišljajo tudi o ločitvi ali poroki.

Planeti in sam mrk bodo vplivali na os njihovega odnosa do sebe in drugih, spoznali bodo, da želijo spremeniti sebe, svoje okolje in živeti drugače.

Ne glede na to, ali se odločijo za selitev, zamenjavo službe ali partnerja, jim bo to prineslo rast, ne glede na to, kako strašno bo to, kar bodo storili.

Lev

Predstavniki leva se bodo prebili do novega dojemanja resničnosti. Pričakujejo lahko nasvet ali motivacijo od cenjene osebe, ki bo njihova odskočna deska.

Ta energija jim lahko svet obrne glavo in morda se bodo počutili nekoliko preobremenjeni. Večje spremembe so lahko povezane z idejami za izobraževanje, potovanje ali kakšen mednarodni projekt.

Strelec

Lahko pride do nosečnosti, rojstva otroka ali, pri odraslih otrocih, lepega in veselega dogodka.

Strelci se lahko tudi za lastno podjetje ali pa bodo imeli novi hobi, ki je lahko povezan s športom. Lahko postanejo tudi bolj ljubeča oseba – pojavi se lahko nenadna, močna strast. To jim lahko prinese več sreče, samospoštovanja in veselja.